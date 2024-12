Mallorca-Barcelona: sin margen de error

El Barcelona vuelve a la Liga este martes (19:00 horas) tras entrar en plena crisis de resultados después de perder contra Las Palmas en el Olímpico de Montjuic. El conjunto blaugrana visita al Mallorca en la jornada 19, adelantada por la Liga por la disputa de la Supercopa de España a principios de año, y no tiene margen de error. Los de Hansi Flick están obligados a ganar tras tres tropiezos consecutivos en Liga.

El cuadro azulgrana visita este martes Son Moix para medirse a un Mallorca en racha y en busca de una reacción que no puede esperar tras sumar solo un punto de los últimos nueve posibles en la Liga y haber dilapidado toda la ventaja que tenía sobre el Real Madrid, su más inmediato perseguidor. También sobre el Atleti. Los blancos están a un punto, con un partido menos, y los rojiblancos a dos.

El Barcelona ya no tiene margen de error. Ante el Mallorca está obligado a ganar. Las derrotas ante la Real Sociedad en el Real Arena (1-0) y contra Las Palmas en el Olímpico de Montjuic (1-2) y el empate ante el Celta en Balaídos (2-2), han hecho saltar todas la alarmas en el Barça. No solo por los malos resultados, sino por un bajón preocupante en cuanto a intensidad, juego y sensaciones. El técnico alemán hizo mucho hincapié en la lucha del equipo sobre el campo. La crisis en Can Barça es una realidad.

Recupera Hansi Flick a Dani Olmo, directamente al once titular, y también a Lamine Yamal, que ya tuvo minutos contra Las Palmas en la segunda mitad. También Balde está recuperado tras dar el susto el fin de semana pasado. Un equipo culé que recupera a Marc Casadó en el centro del campo tras cumplir un partido de sanción contra el cuadro canario.

El Mallorca tiene el objetivo de ampliar la crisis culé

Este partido de Liga contra el Mallorca corresponde a la jornada 19, que se disputa después del día de Reyes. Ese fin de semana se disputa la final de la Supercopa de España que disputan Barcelona, Mallorca, Athletic Club y Real Madrid en Arabia Saudí. Y por eso esta jornada se adelanta a su fecha correspondiente.

El Mallorca se encuentra en estado de gracia tras sus dos últimos triunfos consecutivos y quiere seguir ilusionándose con los puestos europeos de la clasificación. Antes de este duelo, Jagoba Arrasate declaró que «necesitamos la mejor versión para vivir una noche mágica».

El cuadro bermellón ha vuelto a la senda de las buenas sensaciones y los triunfos en Gran Canaria frente a Las Palmas (2-3) y en casa contra el Valencia (2-1), dos victorias que han alimentado la ilusión de una afición que ve cómo su equipo compite cada jornada. De hecho, son sextos actualmente en la tabla clasificatoria.

En Son Moix han sido tres los triunfos que ha conseguido el cuadro balear hasta la fecha, donde se ha enfrentado a muchos rivales que compiten en Europa y ha mostrado una versión brillante en muchos casos, rascando puntos contra todos menos ante el Atlético de Madrid (0-1).