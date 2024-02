Jon Rahm explica los sorprendentes motivos para fichar por Arabia Saudí

Jon Rahm ha hablado acerca de su marcha al circuito de Arabia Saudí. El campeón español ha revelado los motivos que le han llevado a tomar la decisión de abandonar el PGA Tour para firmar por LIV Golf. El golfista ha dado más detalles sobre los motivos que le llevaron a cerrar su fichaje por el nuevo campeonato, que ha irrumpido con fuerza a base de premios millonarios para sus participantes: «Me pagan más por practicar el mismo deporte y tener tiempo libre. No sé la mayoría de gente, pero a mí me parece genial».

Rahm ha sido preguntado sobre su cambio a LIV Golf y ha revelado que ha contado con varios apoyos entre sus compañeros, como el de Rory McIlroy. «Rory ha apoyado mi decisión públicamente y también en privado», ha destacado. También ha hablado sobre Tiger Woods, con quien dice que se puso en contacto, pero no recibió respuesta: «Le envié un mensaje de texto a él y a la gente que estaba cerca del proceso cuando firmé. Le dije: ‘Oye, ya sabes, es una decisión personal’. Creo que está lo suficientemente ocupado como para hablar conmigo».

El campeón del último Masters de Augusta aceptó la oferta de LIV Golf a cambio de 550 millones de euros. Después de una tentativa en el pasado que terminó rechazando, optó por probar en el nuevo circuito el pasado mes de diciembre. Algo que ha desatado críticas por parte de algunos de sus compañeros en el PGA Tour y que ha dado un vuelco al mundo del golf, puesto que la figura del de Barrica se trata de uno de los principales referentes actuales.

«La mejor manera de explicarlo es que el golf en vivo no era una posibilidad para nosotros mientras crecíamos. El PGA Tour fue el pináculo del golf, ¿verdad? Este es un nuevo cambio, un gran cambio y no quiero saltarme este punto porque no tendría sentido», señalado Rahm en una entrevista concedida a la cadena estadounidense ESPN.

Rahm podrá competir aún en los ‘Majors’

Campeón del Abierto de Estados Unidos, en 2021 y del Masters de Augusta, en 2023, Rahm abandonó el PGA Tour pero seguirá teniendo oportunidad de jugar sus mejores torneos a corto plazo, así como también, salvo sorpresa, los Juegos Olímpicos de París donde es una de las grandes opciones de medalla de España.

Rahm firmó el pasado mes de diciembre de 2023 por el LIV Golf y tras ello, quiso dejar un mensaje conciliador en el que dejaba la puerta abierta a seguir, de alguna forma, en el PGA y en el Circuito Europeo. «Si tengo suerte y todo va bien en el futuro, todavía quiero ser parte de la PGA. Si LIV Golf me da la libertad sin entrar en conflicto, quiero ser parte de la PGA y el DP World Tour», comentó.