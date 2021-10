Edurne ha sorprendido durante las últimas horas a sus seguidores al publicar una fotografía luciendo uno de los outfits que lucirá en su nuevo videoclip. Siguiendo la estela de famosas artistas internacionales, la mujer de De Gea y madre de su hija demuestra que se atreve con todo, aunque eso conlleve lucir peluca y presumir de escote.

La cantante se encuentra actualmente totalmente entregada a su último proyecto musica, denominado Boomerang, ana canción con mucho ritmo y que habla sobre una historia de amor imposible. En el videoclip, Edurne aparece con un cambio de look radical que no es nada propio de ella y que ha sorprendido a sus millones de seguidores, además del sugerente y provocativo escote.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Edurne (@edurnity)



Una publicación que se acerca a los 100.000 likes en Instagram, y subiendo… La artista suele arrasar en sus redes sociales cada vez que comparte algo, y esta vez no ha sido menos. El propio De Gea le comentó con un enternecedor emoji de «se me cae la baba». Otras figuras del mundo de la música también quisieron dejar su respuesta sobre este cambio radical de look, como fue por ejemplo el cantante Rasel con un sincero «¡Me encanta!».

Sin embargo, el post con el que más ha triunfado recientemente ha sido una tierna fotografía en la que aparece junto a De Gea y su hija Yanay, un posado al que ha respondido una gran cantidad de influencer, muchos de ellos comentando el enorme parecido de la pequeña con el portero del Manchester United. «La niña de nuestros ojos. #Yanay #AmorDePadres #LoMejorDeMiVida #MiFamilia», escribió la cantante junto a la foto, que tiene cerca de 200.000 me gustas.