Commoción en Escocia. El ex capitán de la selección y leyenda del rugby, Stuart Hogg, fue detenido en la casa de su ex esposa horas después de haber sido fotografiado con varias celebridades. El que fuera deportista fue arrestado tras ser acusado de causar miedo y alarma al actuar de manera amenazante o abusiva el domingo por la tarde en la vivienda de la madre de sus hijos.

La policía detuvo a Stuart Hogg, de 31 años, poco antes de las 5 de la tarde en su antigua casa familiar en Hawick, Roxburghshire. La noche anterior, se vio a la leyenda del rugby con amigos famosos como Martin Compston y el presentador de televisión MasterChef Gregg Wallace en la zona VIP de Murrayfield, donde sus ex compañeros de equipo derrotaron a Inglaterra en un enfrentamiento de las Seis Naciones. De hecho, compartió las fotos en su perfil de Instagram y dijo: «Qué día. ¡Qué resultado! Excelente actuación de los muchachos».

Horas después, Stuart Hogg se dirigió a la casa de su ex mujer, lugar al que tuvo que acudir la Policía tras una llamada presuntamente de ella o de algún vecino. El ex jugador de rugby posteriormente fue puesto en libertad y se presentó un informe a los fiscales antes de su comparecencia ante el tribunal en una fecha aún por determinar. Un Stuart Hogg que hace un tiempo se separó de su esposa Gillian, de 36 años, antes de hacer público su nuevo romance con la ex jockey Leonna Mayor, de 33 años.

Un portavoz de la policía de Escocia dijo: «Alrededor de las 4:40 p. m. del domingo 25 de febrero, la policía fue llamada a una dirección en Hawick. Un hombre de 31 años fue detenido e imputado. Fue puesto en libertad con el compromiso de comparecer ante el tribunal del sheriff de Jedburgh en una fecha posterior. Se presentará un informe al Procurador Fiscal».

Stuart Hogg se retiró en verano

El antiguo capitán del XV del Cardo, Stuart Hogg, anunció el pasado verano su retirada del rugby «con efecto inmediato» a solo dos meses del Mundial que se disputó en Francia en septiembre. «Es difícil por dónde empezar, pero es con gran tristeza y enorme orgullo que anuncio mi retirada inmediata del rugby», anunció el jugador en un comunicado publicado a través de la SRU.

«He luchado todo lo que he podido para poder estar en la Copa del Mundo, pero esta vez mi cuerpo no ha sido capaz de hacer las cosas que quiero y que necesito hacer. Siempre supe que este momento llegaría, pero nunca pensé que fuera tan pronto», añadió el escocés el día en el que anunció su retirada. Stuart Hogg se iba a retirar tras el Mundial, «pero tras un periodo de reflexión ha decidido poner punto final antes del torneo debido al esfuerzo al que ha sometido su cuerpo», indicó la instancia.

Hablamos del jugador con más ‘tries’ anotados para Escocia de toda la historia (27), lo que le valió para ser convocado en tres ocasiones por los prestigiosos British and Irish Lions para las giras de 2013, 2017 y 2021. Su relación con el actual seleccionador escocés, Gregor Towsend, fueron tensas y los problemas de indisciplina llevaron al técnico a retirarle el brazalete de capitán en octubre del año pasado.