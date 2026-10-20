Alineación oficial del PSG contra el Barcelona: Lucas Hernández será el encargado de parar a Lamine

La alineación titular del PSG ante el Barcelona este martes en el Parque de los Príncipes tiene a Lucas Hernández en el lateral izquierdo con la misión de intentar detener por su banda a Lamine Yamal. A pesar de la baja de Nuno Mendes, Luis Enrique ha sacado su once de gala.

Un once del PSG que empieza en la portería con la titularidad de Safonov, fijo bajo palos para Luis Enrique. Realmente, no hay sorpresas ni novedades en el once parisino. La única es obligada por la baja de Nuno Mendes.

En el lateral izquierdo del PSG jugará Lucas Hernández, sustituyendo al lesionado Nuno Mendes. Tendrá la complicada misión de parar a Lamine Yamal en su banda. El resto de la defensa estará formado por Hakimi, Marquinhos y Pacho.

En el centro del campo del PSG, jugará el mágico triángulo de las dos Copas de Europa consecutivas: Joao Neves, Vitinha y Fabián Ruiz. Y en la delantera francesa jugarán Doué, Dembélé y Kvaratskhelia.

Alineación del PSG contra el Barcelona

Esta es la alineación titular del PSG contra el Barcelona en la tercera jornada de la Fase Liga de la Champions League: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Lucas Hernández; Vitinha, Neves, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé y Kvaratskhelia.