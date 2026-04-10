La UE confirma el palo a Ryanair: despídete de los problemas con tu maleta porque tienen los días contados

Despídete de los problemas con tu maleta porque tiene los días contados, la UE confirma el palo a Ryanair. Es hora de apostar claramente por un cambio a la hora de viajar que nos ahorrará dinero. En especial en estos días en los que tocará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener ciertos inconvenientes o derechos con nuestra maleta, tal y como se desprende de una nueva normal de la UE. Se confirma un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acabará acompañando en estos días.

Tendremos que despedirnos de los problemas con tu maleta porque acabará teniendo los días contados. Es hora de apostar claramente por esta novedad que puede convertirse en estos días en los que todo puede ser clave. Este tipo de maleta que tenemos en cambio que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días. Estaremos muy pendientes de una norma que quizás desconocemos y que nos ayudará a no tener problemas con nuestra maleta, viajar, puede ser un poco más fácil con este tipo de elementos que van de la mano y que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno.

Despídete de los problemas con tu maleta tiene los días contados

Tu maleta tiene los días contados, tendremos que afrontar un cambio de tendencia que puede convertirse en la antesala de algo más. Por lo que, quizás tendremos que empezar a visualizar un cambio de ciclo que, sin duda alguna, acabará marcando estos días.

Esta maleta que, en algunas aerolíneas de bajo coste, puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. Es momento de poner en práctica algunos elementos que son dignos de estudio, nos dan ciertos detalles que, sin duda alguna, puede acabar siendo esencial.

Estaremos a merced de un giro destacado que podría acabar generando en estos días una novedad que Ryanair conoce en primera persona. Un cierto elemento que llegará para hacernos la vida más fácil. Sin necesidad de revisar la normativa o el servicio que hemos contratado.

La UE ha dictado sentencia después de numerosas quejas frente a una manera de hacer las maletas que puede acabar siendo la que nos dará alguna que otra alegría. En estos días en los que podremos empezar a tener en mente algunos elementos que hasta la fecha no sabíamos.

Confirma la UE el palo a Ryanair

El palo a Ryanair lo ha dado la propia UE, por lo que, quizás deberemos empezar a tener en estos momentos en los que cada detalle cuenta. Estas maletas que son un básico para viajar, pueden convertirse en un problema que hasta la fecha no sabíamos en estos días.

Tal y como explica la web de Ryanair: «Cada pasajero podrá facturar un máximo de 3 maletas sujeto al pago correspondiente por su facturación, eligiendo la compra de una franquicia de equipaje facturado de 20 kilos cuando hacen su reserva inicial. Después de hacer la reserva el equipaje facturado puede añadirse a la reserva a través de la sección Gestionar mi Reserva hasta 2 horas antes de la salida programada del vuelo. Los cargos por equipaje facturado se cobran por persona y trayecto, y tienen un descuento cuando se reservan en línea. Se aplicarán tasas de equipaje más altas cuando el equipaje facturado se adquiera a través de nuestro centro de atención telefónica o en nuestro mostrador de billetes del aeropuerto, en temporada alta de viajes, como Navidad/Semana Santa/verano, y para determinadas rutas. Los cargos pueden variar de vez en cuando, pero es el cargo vigente en el momento de reservar y/o pagar por la franquicia de equipaje facturado el que se aplica»:

Siguiendo con la misma explicación: «Cada pasajero puede llevar una pieza pequeña de equipaje de mano de hasta 40 x 30 x 20 cm (sin equipaje adicional para bebés que viajan en el regazo de sus padres). Hemos aumentado el tamaño de nuestro medidor de bolsos pequeños de 35 x 20 x 20 cm (14,000 cm³) a 40 x 30 x 20 cm (25,200 cm³) para permitir el equipaje de mano que son más grandes que nuestras dimensiones de bolsos pequeños permitidas anteriormente. Pasajeros con Prioridad & 2 Piezas de Equipaje de Mano, o con tarifa Flexi Plus (o tarifa Plus adquirida antes del día 11 diciembre 2019) o un billete de vuelo de conexión pueden llevar a bordo una maleta adicional de 10 kg que debe caber en el medidor de equipaje (no más de 10 kg), a no ser que por motivos operativos tengamos que colocar la pieza grande de equipaje de mano en la bodega. La opción Prioridad & 2 Piezas de Equipaje de Mano cuesta entre 6 €/£ y 35.99 €/£, y puede adquirirse en el momento de la reserva inicial del vuelo, o hasta 45 minutos antes de la hora de salida prevista del vuelo a través de nuestra aplicación móvil. Los clientes no prioritarios que deseen traer un segundo equipaje con ruedas más grande (10 kg de peso) deben comprar la maleta de 10 kg. La opción Facturación de equipaje de 10 kg cuesta entre 12.99 €/£ y 35.99 €/£, dependiendo de la ruta y las fechas de viaje seleccionadas. Esta opción puede añadirse mientras reserva su vuelo, o a través de la sección “Mis reservas” en nuestro sitio web y nuestra aplicación móvil (hasta 40 minutos antes de la hora de salida prevista del vuelo). Los clientes no prioritarios que no hayan agregado un equipaje a su reserva aún pueden comprar la opción de llevar una maleta con ruedas de 10 kg en el mostrador de entrega de equipaje del aeropuerto o en la puerta de embarque por €/£35.99 – €/£ 60.00. Usted recogerá su maleta en la zona de equipaje de su aeropuerto de destino. (N.B. Recuerde traer su pasaporte si necesita pasar por el control de pasaportes en su aeropuerto de destino)».