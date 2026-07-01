¿Nuevo capítulo para Orson Salazar? Una terraza, muchas sonrisas y una acompañante que hace saltar las alarmas

Mientras Paz Vega ha dejado claro que ya mira al futuro tras el fin de su matrimonio, todas las miradas apuntan ahora a Orson Salazar. ¿El motivo? Una aparición en pleno centro de Madrid que ha dado mucho que hablar. El empresario venezolano fue visto disfrutando de una tarde-noche de terraza con varios amigos, pero hubo una persona que acaparó buena parte de la atención. Una mujer desconocida con la que compartió confidencias, sonrisas, gestos de complicidad y esa conversación que parecía tener al resto del mundo en modo avión.

No hubo besos, abrazos de película ni declaraciones de amor bajo las estrellas. Pero sí muchas miradas, una actitud relajada y ese lenguaje no verbal que siempre alimenta las quinielas del corazón. Porque, ya se sabe, en el universo celebrity una sonrisa bien lanzada puede generar más titulares que un comunicado oficial.

Tras alargar la sobremesa durante varias horas, el grupo decidió cambiar de escenario y continuar la velada en otro punto de la capital, desplazándose juntos en taxi. Un plan nocturno que, inevitablemente, ha vuelto a colocar a Orson en el foco mediático apenas un mes después de conocerse su separación de Paz Vega.

La actriz, por su parte, ya ha explicado públicamente que afronta esta nueva etapa con optimismo y con la vista puesta en seguir adelante. Un mensaje que parece encontrar cierto paralelismo en la actitud de su expareja.

¿Simple amistad? ¿Una vieja conocida? ¿O estamos ante el primer nombre que se suma al casting sentimental del verano? Por ahora no hay confirmación de que entre ellos exista algo más que una buena sintonía. Pero, mientras llegan respuestas, las fotos ya han hecho el resto.