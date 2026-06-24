Paz Vega se toma la revancha tras su separación de Orson Salazar: «Ahora me dirijo a mí misma»

Paz Vega atraviesa uno de los momentos más trascendentales de su vida. Después de más de veinticinco años de matrimonio con Orson Salazar, padre de sus tres hijos, la actriz sevillana ha decidido iniciar un nuevo camino personal marcado por la reflexión, la independencia y el deseo de recuperar las riendas de su destino. En su primera gran entrevista tras la ruptura, la intérprete se ha mostrado sincera, vulnerable y, sobre todo, decidida a afrontar el futuro con optimismo.

A sus 50 años, Paz Vega asegura encontrarse en una etapa de transformación profunda. Lejos de esconder el dolor que ha supuesto el final de una relación tan larga, reconoce que los últimos meses han sido emocionalmente intensos y que incluso han tenido consecuencias en su estado físico. La actriz ha confesado que ha perdido peso de forma significativa, llegando a situarse por debajo de los 48 kilos. Sin embargo, más allá de la preocupación por su aspecto físico, destaca la fortaleza mental que ha descubierto en sí misma durante este proceso. «Quizá tengo el superpoder de estar muy mal y poder levantarme y seguir», afirma. Una frase que resume a la perfección la filosofía con la que está afrontando esta nueva realidad. Para Vega, la verdadera prueba no está en evitar las caídas, sino en la manera en que uno se levanta después de ellas. Según explica, es precisamente en esos momentos difíciles donde se define el carácter de una persona.

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La actriz considera que cumplir 50 años ha supuesto un punto de inflexión en su vida. Esta nueva década le ha permitido observar su trayectoria con perspectiva y reencontrarse con aquella joven que soñaba con conquistar el mundo. «Ahora vuelvo a tener claro a dónde quiero ir», asegura. Lejos de sentir que está construyendo una nueva versión de sí misma, cree que está recuperando la esencia de la mujer que fue antes de que las responsabilidades familiares, profesionales y personales ocuparan todo su espacio.

En este proceso de reconstrucción, Paz Vega ha decidido desprenderse de cargas innecesarias y centrarse en aquello que realmente le aporta felicidad. Habla de una sensación de ligereza y de una claridad mental que no había experimentado en años. La actriz describe esta etapa como un momento de renovación en el que ha recuperado la capacidad de soñar, imaginar proyectos y plantearse nuevas metas tanto en el ámbito profesional como en el personal.

Uno de los mensajes más contundentes de sus declaraciones tiene que ver con el amor propio. La intérprete reflexiona sobre cómo las generaciones anteriores crecieron con la idea de que la realización personal estaba ligada a encontrar pareja y formar una familia. Aunque valora profundamente su experiencia como madre, considera que la base de cualquier relación saludable debe ser el respeto y el amor hacia uno mismo. «Hay que enamorarse de uno mismo», sostiene, convencida de que solo desde esa posición es posible ofrecer amor sincero a los demás.

La familia sigue siendo uno de los pilares fundamentales de su vida. Paz habla con especial cariño de su hermana Sara, a quien define como su gran apoyo en los momentos difíciles. También se muestra enormemente orgullosa de sus tres hijos, de quienes destaca no sus logros o talentos, sino la bondad y los valores que poseen. Para ella, ese es el verdadero éxito de cualquier padre.

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En paralelo a esta transformación personal, la actriz vive un momento especialmente activo en el terreno profesional. Continúa vinculada a distintos proyectos audiovisuales, participa en las grabaciones de MasterChef Celebrity y prepara su segunda película como directora. Precisamente su faceta detrás de las cámaras le ha servido para explicar una de las decisiones más importantes de esta nueva etapa: «He decidido tomar el control de mi vida y ser la directora de mi propia película».

Mirando hacia adelante, la actriz asegura sentirse ilusionada. Reconoce que todavía quedan desafíos por afrontar, pero también afirma que nunca había tenido tan claro qué quiere y, sobre todo, qué no quiere para su vida. Con una actitud marcada por la gratitud, la madurez y la esperanza, Paz Vega inicia una nueva etapa en la que el dolor de la separación deja paso a la posibilidad de reinventarse y seguir creciendo.