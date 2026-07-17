El truco milenario de las abuelas para revivir las petunias marchitas y que sigan floreciendo

Las abuelas siempre han sido pozos de sabiduría, y más en remedios y trucos caseros que han funcionado toda la vida. Han sido capaces de, durante años, convertirse en fontaneras, electricistas e incluso jardineras si la situación lo requería.

Hoy hemos podido rescatar uno de los trucos que usaban para revivir petunias que se están marchitando y conseguir que vuelvan a florecer. El truco milenario consiste en eliminar manualmente las flores secas o marchitas, desde su base, y realizar una poda de rejuvenecimiento a la mitad de su rama. Esta acción evita que la planta gaste energía creando semillas y la obliga a producir nuevos brotes.

Limpieza de flores secas o marchitas

Las flores secas son indicador de que está llegando a su fin el ciclo de vida de las flores. Para poder «revivir» la petunia, deberemos retirar las flores en mal estado.

Para la realización de este proceso es necesario pellizcar con los dedos o cortar con unas tijeras desinfectadas el tallo de la flor en mal estado, justo encima del pequeño bulto verde (cápsula de semillas) y el siguiente par de hojas. El truco manda que el proceso se repita cada 2 o 3 días para estimular la aparición de nuevos botones florales.

Poda para rejuvenecer

En épocas de verano, donde la petunia tenga las hojas secas o en un estado peor al normal, no dudes en cortarlas.

Se recomienda recortar la planta hasta la mitad de su altura. Esto eliminará el follaje marchito y forzará a la planta a ramificarse, dándole un aspecto más saludable.

Abono para las petunias

Estas plantas necesitan muchos nutrientes y seguramente tras este tratamiento necesiten un aporte de fertilizantes. Los nutrientes se pierden con el riego, por lo que deben fertilizarse semanalmente con un fertilizante líquido.

Cuidados postratamiento

Para asegurar que tus petunias sigan floreciendo, debes tener en cuenta una serie de factores para que lleguen al invierno. Las petunias necesitan mínimo seis horas en contacto directo con el sol. También requieren de un riego abundante, pero sin encharcar. No mojes las flores o las hojas directamente, ya que puede provocar la aparición de hongos. Como hemos mencionado con anterioridad, añade fertilizante cada semana en formato líquido para que crezcan saludables.