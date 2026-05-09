Las reglas van a cambiar para siempre: la megaconstrucción de 400 kilómetros que pretende conectar España con Francia

Entre el noreste de España, concretamente en Barcelona, y la costa sur de Francia, en dirección a Marsella, se proyecta una de las infraestructuras más ambiciosas de la transición energética europea: BarMar, un gasoducto submarino de alrededor de 400 kilómetros diseñadopara transportar hidrógeno verde a gran escala. El proyecto forma parte del corredor europeo H2Med, considerado una infraestructura estratégica por la Unión Europea (UE).

Si se cumple el calendario previsto, el sistema debería estar operativo a comienzos de la próxima década. Con su puesta en marcha, el mapa energético del sur de Europa podría transformarse por completo; a través de este corredor, España y Portugal podrían exportar hidrógeno a un coste reducido hacia países como Francia, Alemania y el noroeste de Europa. El trazado es directo: desde la costa catalana hasta el nodo industrial de Fos-sur-Mer, en Marsella.

La megaconstrucción entre España y Francia

El proyecto BarMar representa en gran medida la evolución del gasoducto MidCat, el cual no llegó a materializarse. Sin embargo, anteriormente se planteaba el gas natural y ahora el tipo de energía a transportar es hidrógeno verde, una fuente de energía renovable que no emite CO₂ y que, por ende, se ha convertido en una pieza clave dentro del proceso de descarbonización en Europa. La Unión Europea ha incluido este tipo de infraestructuras en su red energética prioritaria (TEN-E), y BarMar figura entre los proyectos con posibilidad de financiación comunitaria.

«El hidrógeno limpio («hidrógeno renovable» o «hidrógeno verde») se produce mediante la electrólisis del agua utilizando electricidad de fuentes renovables y no emite GEI durante su producción. Según algunas investigaciones, las energías renovables podrían suministrar una parte sustancial del mix energético europeo en 2050, del cual el hidrógeno podría representar hasta el 20%, en particular el 20-50% de la demanda de energía en el transporte y el 5-20% en la industria», detalla el Parlamento Europeo.

El conjunto del sistema en el que se integra BarMar, conocido como H2Med, aspira a transportar hasta 2 millones de toneladas de hidrógeno al año, lo que equivaldría aproximadamente al 10 % del consumo europeo previsto para 2030. Para ello, será necesario construir cerca de 450 kilómetros de tuberías submarinas, además de estaciones de compresión y conexiones con las redes nacionales de hidrógeno.

Aunque la obra aún no ha entrado en fase de construcción, ya ha superado varias etapas importantes. Los estudios iniciales han confirmado la viabilidad técnica del trazado submarino, sin grandes impedimentos en el fondo marino. Detrás del desarrollo se encuentra un consorcio internacional formado por Enagás (España), GRTgaz y Teréga (Francia), entre otros operadores europeos..

Infraestructura

La infraestructura se compone de dos grandes tramos: un conducto terrestre de 248 kilómetros entre la localidad portuguesa de Celorico da Beira y Zamora, y un enlace submarino entre Barcelona y Marsella que alcanzaría unos 455 kilómetros de longitud y hasta 2.557 metros de profundidad.

Su objetivo es crear un corredor energético entre la Península Ibérica y el resto del continente para el transporte de hidrógeno. El Parlamento Europeo asegura que una economía basada en el hidrógeno renovable podría reducir significativamente el impacto del calentamiento global en comparación con una economía basada en los combustibles fósiles.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se mostró muy satisfecha con la iniciativa: «Acojo calurosamente este acuerdo entre Francia, España y Portugal porque vuestro proyecto H2Med va en la dirección correcta. Tiene potencial para ayudarnos a construir una verdadera red troncal europea de hidrógeno».

Empresas participantes

La nueva sociedad tendrá su sede en el departamento francés de Provenza-Alpes-Costa Azul. El partenariado cuenta con una estructura accionarial que se distribuye con un 50 % para EIH-Enagás, un 33,3 % para NaTran y un 16,7 % para Teréga. Este reparto refleja los acuerdos alcanzados entre España y Francia, con una participación equilibrada entre ambos países.

La firma del acuerdo para la creación de esta sociedad se produjo pocos días después de que la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, mostrara su apoyo en Bruselas al corredor H2Med.

La iniciativa H2Med recibirá un impulso adicional tras la firma del Grant Agreement, mediante el cual obtendrá financiación de la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente. Esta ayuda cubre el 100 % de los fondos solicitados dentro del Mecanismo Conectar Europa (CEF) y financia aproximadamente el 50 % de los costes de desarrollo de la fase actual. Los recursos se destinarán a estudios de ingeniería, prospecciones marinas y evaluaciones de impacto ambiental necesarias para avanzar en el proceso de autorización.

La CEO de NaTran, Sandrine Meunier, ha afirmado que «esta nueva sociedad conjunta proporciona el marco necesario para el desarrollo a largo plazo del hidroducto BarMar, un componente clave del proyecto H2med». Para ella, es necesario concretar «la cooperación transfronteriza en el desarrollo de infraestructura energética estratégica para descarbonizar nuestras industrias», según recoge RTVE.

Finalmente, cabe señalar que se espera que el hidrógeno sea un elemento clave para alcanzar el principal objetivo del Pacto Verde de la Unión Europea: lograr la neutralidad climática para el año 2050.