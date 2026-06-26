La reflexión de Miguel de Cervantes sobre el amor: «El amor y el deseo son dos cosas diferentes; que no todo lo que se ama se desea, ni todo lo que se desea se ama»
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«El amor y el deseo son dos cosas diferentes; que no todo lo que se ama se desea, ni todo lo que se desea se ama». Esta reflexión sobre el amor de Miguel de Cervantes, autor de «Don Quijote de la Mancha», cobra especial relevancia en una época como la actual, marcada por la inmediatez y la sobreexposición en redes sociales. La obra de Cervantes está lleno de observaciones acerca del comportamiento humano, pero esta frase en concreto destaca porque su alcance trasciende épocas y fronteras.
Desde la perspectiva contemporánea, el autor separa dos dimensiones que hoy la psicología define de la siguiente manera: el amor como vínculo afectivo profundo y estable, y el deseo como impulso emocional o incluso biológico, más inmediato y variable. En «El Quijote», los personajes aman, idealizan, desean y se confunden entre sí, reflejando una sociedad donde las emociones no siempre son coherentes ni equilibradas. Cervantes parece comprender que en el ser humano conviven en él fuerzas distintas, a veces contradictorias.
Miguel de Cervantes reflexiona sobre el amor
La reflexión de Miguel de Cervantes sobre el amor plantea una separación muy clara: se puede amar sin desear y desear sin amar. En el primer caso, el amor se entiende como un vínculo de cuidado, respeto o compromiso emocional . En el segundo, el deseo aparece como una atracción intensa que puede no implicar conexión emocional profunda. Esta distinción, aunque evidente en la existencia humana, no siempre se reconoce en la práctica cotidiana.
Sin embargo, las relaciones modernas suelen mezclar ambos conceptos, generando expectativas que generan confusión. Se espera que el deseo garantice amor o que el amor incluya siempre deseo, cuando en realidad pueden existir de manera independiente. En este contexto, la afirmación de que «no todo lo que se ama se desea, ni todo lo que se desea se ama» es una herramienta para entender la complejidad emocional. En un mundo donde las relaciones se redefinen constantemente.
Cuatro siglos después, la reflexión sigue teniendo una gran relevancia porque describe con precisión una de las tensiones más universales de la existencia humana: la distancia (en ocasiones sutil, a veces profunda) entre lo que sentimos y lo que deseamos.
Las mejores frases
- «El amor junta los cetros con los cayados; la grandeza con la bajeza; hace posible lo imposible; iguala diferentes estados y viene a ser poderoso como la muerte»
- «La verdad adelgaza, pero no quiebra»
- «Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades»
- «Sabe más el tonto en su casa, que el sabio en la ajena»
- «Más vale la pena en el rostro que la mancha en el corazón»
- «El sueño es el alivio de las miserias para los que las sufren despiertos»
- «El que lee mucho y anda mucho, va mucho y sabe mucho»
- «La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar: por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida»
- «Una retirada no es una derrota»
- «Promesas de enamorados, por la mayor parte son ligeras de prometer y muy pesadas de cumplir»
- «Cuando la cólera sale de madre, no tiene la lengua padre, ayo ni freno que la corrija»
- «De gente bien nacida es agradecer los beneficios que recibe»
- «Dad crédito a las obras y no a las palabras»
- «Tal vez en la llaneza y en la humildad suelen esconderse los regocijos más aventajados»
- «Por eso juzgo y discierno, por cosa cierta y notoria, que tiene el amor su gloria a las puertas del infierno»
- «Las tristezas no se hicieron para las bestias sino para los hombres; pero si los hombres las sienten demasiado, se vuelven bestias»
- «Cada uno es artífice de su propia ventura»
- «El hombre bien preparado para la lucha ya ha conseguido medio triunfo»
- «Sé lento con la lengua y rápido con el ojo»
- «El andar las tierras y comunicar con diversas gentes hace a los hombres discretos»
- «La abundancia de las cosas, aunque sean buenas, hace que no se estimen, y la carestía, aún de las malas, se estima en algo»
- «El amor junta los cetros con los cayados; la grandeza con la bajeza; hace posible lo imposible; iguala diferentes estados y viene a ser poderoso como la muerte»
- «La culpa del asno no se la he de echar a la albarda»
- «Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades»
- «No seas ni siempre riguroso ni siempre blando y escoge entre estos dos extremos; que en ello está el punto de la discreción»
- «El amor junta los cetros con los cayados; la grandeza con la bajeza; hace posible lo imposible; iguala diferentes estados y viene a ser poderoso como la muerte»