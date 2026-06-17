La Policía frena la entrada en España de 16 toneladas de este producto ilegal con motivo del Mundial 2026

A lo largo de los últimos años se han popularizado los mercados de falsificaciones de ropa debido a los altos precios de ésta. Uno de los más explotados es el de las camisetas de fútbol, que ha sufrido un duro revés en España, ya que la Policía Nacional ha incautado 16 toneladas de falsificaciones del Mundial 2026 que se iban a distribuir en nuestro país.

Una macrooperación que ha incautado cerca de 66.000 camisetas en total de miles de personas que habían realizado sus pedidos en estos mercados. Esta redada contra el mercado de las falsificaciones se ha llevado a cabo en un total de 5 aeropuertos dentro del territorio nacional ante la llegada de nuevos productos del Mundial de Fútbol de 2026.

Un mercado que crece a gran ritmo

Desde la popularización de aplicaciones como Shein, el mercado de falsificaciones de ropa se ha popularizado entre los compradores españoles. El paradigma ha cambiado, y ahora, en lugar de buscar la tienda que ofrezca el producto, se contacta directamente con el proveedor para gozar de un descuento notorio en el precio del producto.

Descuentos de hasta 100 euros para la compra final, envío gratis u ofertas de 2X1 en artículos señalados son algunos de los atractivos que presentan estas empresas para atraer a los clientes a comprar en sus plataformas con precios que presentan una rebaja de hasta el 70% en ocasiones con respecto al precio original de la prenda.

Imitaciones de fútbol: las más cotizadas

El mercado de las camisetas pirata de fútbol es, sin duda, el más cotizado entre los clientes de los proveedores. Los últimos datos aseguran que, a lo largo de un año, en España se pueden comprar cerca de 2 millones de camisetas anualmente por valor de más de 10 millones de euros.

El motivo por el que la mayoría de la gente opta por esta opción es por la diferencia de precio con respecto a las prendas originales. Si ponemos el ejemplo de una persona que desee adquirir la camiseta original del Real Madrid de la temporada 2026/2027, el precio total de compra es de 100 € para la opción más barata. Sin embargo, la media de precios en los proveedores de falsificaciones es de 25 euros. Una diferencia de 75 € entre la original y las falsificaciones.

Diferencias entre ambas camisetas

La principal diferencia entre ambas ediciones de la camiseta está en la calidad. La tela suele ser el principal inconveniente que presenta la opción barata frente a la original. Sin embargo, esto ya no supone un gran agravio, ya que los proveedores avanzan a ritmo agigantado y cada vez es más difícil encontrar la diferencia.

El principal problema es que la compra de estas camisetas supone una vulneración de la ley contra la falsificación de ropa en España. Hasta el momento se han producido un total de 95 detenciones contra responsables de esta venta y distribución en nuestro país, por lo que no es la opción más segura para recibir el producto.

Un mercado en auge que ya ha recibido su primer golpe, pero que continúa erigiéndose como la opción favorita de los consumidores a la hora de adquirir sus camisetas deportivas, dado el alto precio de las prendas originales ante una opción prácticamente idéntica por prácticamente el 20% de lo que cuestan las oficiales.