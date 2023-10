Mucho cuidado: si ves esta mancha en los rollos de papel higiénico ni se te ocurra tocarlo

¿Te imaginas ir al baño público y encontrarte con una mancha roja en el papel higiénico? ¿Qué pensarías que es? ¿Qué harías? Pues bien, según un vídeo viral de TikTok, esas manchas podrían ser algo realmente peligroso. Toma nota y ten mucho cuidado ya que si ves esta mancha en los rollos de papel higiénico es mejor que no lo toques.

No toques el papel higiénico si tiene esta mancha

Ha sido un vídeo de TikTok del usuario @dane_jones, el que ha hecho saltar todas las alarmas, ya que el joven advierte sobre el papel higiénico que podemos encontrar en los baños públicos.

El tiktoker pide a todos que se fije y si ve que el papel higiénico tiene una mancha roja, es mejor que no lo toque. El motivo según explica, tiene que ver con el hecho de que posiblemente esa mancha haya sido provocada por personas que «limpian sus agujas» antes y después de inyectarse drogas.

El vídeo muestra un rollo de papel higiénico con varias manchas rojas y advierte a los espectadores que no lo toquen ni lo usen. El vídeo ha acumulado casi 10 millones de reproducciones y miles de comentarios de personas asustadas y sorprendidas por esta revelación.

Pero, ¿qué hay de cierto en esta afirmación? ¿Es realmente peligroso tocar o usar un papel higiénico manchado de sangre? Y aunque la idea es ciertamente inquietante, ¿es fundamental contextualizar la amenaza real que suponen estas manchas para la salud pública?

Según los datos del National Survey on Drug Use and Health (NSDUH), el uso y abuso de drogas ilícitas es un problema grave en Estados Unidos, con 61, 2 millones de personas (o el 21.9 por ciento de la población) que usaron drogas ilícitas en el último año. La droga ilícita más consumida fue la marihuana, que 52.5 millones de personas usaron. Otras drogas ilícitas incluyen los opioides, como la heroína o los analgésicos recetados, los estimulantes, como la cocaína o el crack, y las alucinógenas, como el LSD o el éxtasis. Estas drogas pueden tener efectos nocivos para la salud física y mental de los consumidores, así como para la sociedad en general.

El uso de agujas para inyectarse drogas es una práctica que conlleva riesgos adicionales, como la transmisión de enfermedades infecciosas a través del contacto con la sangre. Por otro lado, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), el riesgo de contraer enfermedades como el VIH o la hepatitis a través del contacto con las superficies es prácticamente inexistente . La transmisión de enfermedades como el VIH y la hepatitis suele requerir un contacto más directo y significativo con fluidos corporales infectados. Esto suele ocurrir al compartir agujas, transfusiones de sangre contaminada o relaciones sexuales sin protección. Incluso en los casos en que una persona tiene una herida abierta, el virus tendría que entrar directamente en el torrente sanguíneo para provocar la infección. Por lo tanto, aunque la presencia de residuos de sangre en un baño público es sin duda un problema de higiene que debe solucionarse, el riesgo real de transmisión de enfermedades graves es extremadamente bajo.

Entonces, ¿qué se debe hacer si se encuentra con una mancha roja en el papel higiénico? Lo más recomendable es evitar tocarla o usarla, por precaución y por respeto. También se puede informar al personal del establecimiento para que limpie el baño y reemplace el rollo. Sin embargo, no hay que entrar en pánico ni pensar que se está expuesto a un grave peligro. Como dice el CDC, «no hay evidencia documentada de que alguien haya contraído el VIH al entrar en contacto con un objeto ambiental o una superficie contaminada con sangre u otros fluidos corporales del VIH».