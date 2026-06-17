El histórico parque acuático que está a punto de cerrar sus puertas para siempre: es oficial y hay vuelta atrás

Está a punto de cerrar sus puertas para siempre un parque acuático que es histórico, sin duda alguna, puede acabar siendo parte de una historia que deberemos conocer. Estaremos a merced de una situación que se ha convertido en un problema para muchos. En especial, en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta, es importante conocer que cada detalle podría acabar siendo el que nos acompañará en breve, de tal forma que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Es importante conocer lo que puede pasar en estas fechas en las que quizás hasta el momento no sabíamos lo que podría pasar en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que uno de los planes favoritos de toda la familia quizás acabe siendo cancelado. De tal manera que, hasta el momento, deberemos empezar a tener en consideración en estos tiempos que corren. Este parque puede ser un plan que desaparecerá por momentos, de la mano de un cierre que nadie esperaba en estas vacaciones.

Es oficial y parece que no hay vuelta atrás

Parece que no hay vuelta atrás ante lo que está a punto de llegar. Parece que uno de los negocios imprescindibles en estos días, no lo será tanto. El verano es sinónimo de calor y de búsqueda de esa agua que parece una forma de divertirse de lo más especial.

Lo que nos espera es un cambio importante que quizás hasta ahora no habíamos visto llegar. Son tiempos de aprovechar al máximo cada paso que tenemos por delante y de visualizar un cambio de tendencia importante. Es momento de saber qué es lo que nos estará esperando en estos tiempos de cambios.

Es hora de empezar a pensar un plan alternativo si somos fan de un parque acuático que tiene más de 50 años de historia. En especial, cuando descubrimos que está a punto de cerrar sus puertas y no hay marcha atrás. Es hora de saber qué es lo que puede pasar con estos días en los que recibimos una mala noticia en forma de cierre de este importante parque. Uno de los grandes clásicos va a cerrar sus puertas para siempre.

Está a punto de cerrar sus puertas este importante parque acuático

Este verano nos quedaremos sin uno de los parques acuáticos más conocidos que puede convertirse en un problema para muchos. Estarán pendientes de un cierre definitivo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve, en estas próximas jornadas.

Tal y como explican desde TheStreet: «Los gigantes de los parques temáticos como Disney y Universal pueden soportar caídas periódicas en el número de visitantes, pero una mala temporada puede significar la perdina para un parque temático más pequeño.

Después de registrar una pérdida de más de 1.200 millones de dólares a finales de 2025, Six Flags compartió que cerrará seis ubicaciones de «bajo rendimiento» en su cartera de parques de atracciones y acuáticos este año».

Siguiendo con la misma explicación: «A finales de mayo, el tema de las olas silvestres y el parque acuático en el estado de Washington abrieron para lo que ahora se ha confirmado que será su última temporada. Su propietario reveló que el parque cerrará después de casi 50 años de actividad, debido al aumento de los costos operativos.

El parque de paseos y toboganes acuáticos, operado por Premier Parks con sede en Oklahoma, abrió en 1977 como parte de su expansión en el noroeste del Pacífico».

Los propietarios del parque explican que: «Estamos agradecidos por nuestros huéspedes, miembros del equipo y la comunidad de Federal Way por apoyar a Wild Waves y crear tantas emociones y grandes recuerdos con familias y amigos», dijo el propietario y presidente de Premier Parks, Kieran Burke, en un comunicado a finales de 2026.

«Desafortunadamente, el aumento del costo de las operaciones en curso desde la reapertura después del cierre por COVID ha generado millones en pérdidas, lo que nos obliga a interrumpir las operaciones al final de nuestra temporada 2026″.

La última temporada se inauguró el 23 de mayo y se entará hasta el 1 de noviembre, cuando el parque cerrará sus puertas para siempre después de Halloween. El parque ha asegurado a los visitantes que las 30 atracciones y toboganes de agua funcionarán durante todo el período abierto, mientras que cualquier pase de temporada o paquete comprado antes de que se anunciara el cierre también será honrado».

Por lo que, este tipo de parques que se vio afectado por el problema del coronavirus y del que no ha remontado, está a punto de ver como sus puertas se cierran de una manera inesperada.