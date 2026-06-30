¿Cómo se construye la cimentación de un puente bajo el agua sin que la estructura se hunda? El truco de los arquitectos que el resto desconocemos

Construir un puente sobre el agua parece casi imposible si imaginamos el peso de los pilares. Sin embargo, los cimientos están diseñados para llegar hasta las capas más resistentes del terreno y soportar el peso del puente. Es decir, el agua rodea la estructura, pero no es el agua la que sostiene el puente. Por lo tanto, durante la fase de planificación, los ingenieros estudian la profundidad, la corriente, el tipo de suelo, el riesgo de erosión y la posición de los pilares. La parte visible del puente emerge tras un paso poco conocido pero crucial: determinar dónde se puede asentar la estructura sin hundirse, desplazarse ni perder estabilidad.

La cimentación del puente se construye mediante estudios geotécnicos, hincado o perforación de pilotes profundos, el uso de ataguías o cajones estancos, hormigonado controlado y protección contra la erosión alrededor de los apoyos. Según los expertos, profundizar los cimientos y protegerlos ayuda a reducir los daños causados ​​por la erosión del lecho del río, un fenómeno conocido como socavación.

Así se construye la cimentación de un puente bajo el agua

Los cimientos de los puentes no se hunden porque el peso se distribuye entre capas de suelo o roca capaces de soportar la carga. Cuando la capa superficial del suelo es débil, los pilotes penetran estas capas blandas hasta alcanzar un terreno más resistente, actuando como raíces profundas.

«Un hormigón sumergido debe tener características especiales en sus componentes, como el tipo de árido, el agua de amasado, el cemento y los aditivos. Este tipo de hormigón debe mantenerse inerte en las condiciones ambientales (el cemento y los áridos no deben reaccionar con el agua) y ser impermeable para evitar la corrosión en el caso del hormigón armado. Además, deberá contar con la resistencia requerida.

En primer lugar, el hormigón utilizado debe tener una dosificación más rica (una sobredosis de cemento del 25 %), con cementos de alto poder aglutinante que garanticen una buena compacidad bajo el agua. Es posible mejorar su capacidad aglutinante añadiendo aireantes y plastificantes para lograr la docilidad deseada sin necesidad de aumentar el contenido de agua (asiento en cono de Abrams de 150 mm). Cuando se trabaja en aguas en movimiento, puede ser necesario recurrir a aceleradores de fraguado, algunos de los cuales están diseñados específicamente para evitar la penetración del agua en el hormigón», explica Víctor Yepes Piqueras, Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y Catedrático de Universidad Politécnica de Valencia en el área de Ingeniería de la Construcción.

Métodos

La construcción de los cimientos de un puente bajo el agua requiere elegir la técnica más adecuada en función de factores como la profundidad, la velocidad de la corriente, las características del terreno, el tamaño de la estructura y el presupuesto disponible. Mientras que en aguas poco profundas es posible trabajar prácticamente en seco mediante una ataguía, en proyectos más complejos se recurre a soluciones como pilotes profundos, cajones de cimentación o el vertido de hormigón bajo el agua.

Uno de los sistemas más utilizados es el de los pilotes profundos, que consiste en introducir elementos de hormigón, acero o materiales mixtos hasta alcanzar capas de terreno firmes. Este método se emplea cuando el suelo superficial no tiene la resistencia suficiente y permite transmitir el peso del puente a estratos mucho más estables.

Otro procedimiento habitual es la ataguía, una estructura temporal que rodea la zona de trabajo e impide la entrada de agua. Una vez instalada, el agua del interior se bombea hacia el exterior, lo que permite excavar y construir los cimientos en condiciones similares a las de una obra en seco.

En puentes de gran tamaño o en terrenos especialmente difíciles se utilizan los cajones de cimentación, grandes estructuras estancas que descienden hasta el fondo y pasan a formar parte de la cimentación definitiva. Gracias a su peso y rigidez, proporcionan una base sólida capaz de soportar los pilares de la infraestructura.

Cuando es necesario verter hormigón directamente bajo el agua, se emplea el método del tubo tremie. Mediante una tubería que llega hasta el fondo, el hormigón se deposita de abajo hacia arriba, evitando que se mezcle con el agua y consiguiendo una cimentación continua y resistente.

Por último, una vez construidos los cimientos, se instala un sistema de protección contra la erosión alrededor de la base. Para ello se colocan rocas, escolleras, mantas u otros elementos que impiden que la corriente arrastre el terreno que rodea la cimentación, garantizando así la estabilidad del puente a largo plazo.

¿Y qué ocurre con los túneles submarinos? En la actualidad, la mayoría de estos túneles se excavan utilizando enormes tuneladoras, también conocidas como TBM (Tunnel Boring Machines), que permiten perforar largas distancias con gran precisión y en menos tiempo que los métodos tradicionales. El material extraído se transporta al exterior mediante una cinta transportadora y, al mismo tiempo, otro sistema instala los segmentos de hormigón que forman el revestimiento del túnel.