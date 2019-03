5 claves para celebrar San Patricio como un auténtico irlandés

El 17 de marzo es un día muy especial en Irlanda y fuera de ella, puesto que es San Patricio, el patrón de este bonito país y que cada vez se conmemora en más lugares del mundo. Si quieres unirte a esta divertida tradición y celebrar San Patricio como un auténtico irlandés, toma nota de las siguientes claves porque son imprescindibles.

Este día Irlanda celebra por todo lo alto que San Patricio explicó a los irlandeses el misterio de la Santísima Trinidad, para lo que usó un trébol de tres hojas o Shamrock como se dice en irlandés, y de este modo surgió la tradición cristiana en este país y del color verde.

Durante cinco días la isla se llena de música interpretada por bandas, fiestas religiosas, desfiles, espectáculos celtas, color verde, tréboles y reuniones de amigos y familiares regadas de cerveza y whisky, ¿te apetece sumarte al bullicio? Pues mira cómo lo puedes hacer.

Cómo celebrar San Patricio como si fueras un auténtico irlandés

Lo primero que tienes que hacer es reunir a un grupo de familiares y amigos porque la mayor tradición irlandesa para estos días es estar rodeado de los seres queridos para conmemorar esta celebración unidos y con mucha alegría, puesto que lo más importante es estar todos juntos.

El segundo ingrediente imprescindible en esta fiesta es la cerveza, no puede faltar. La más típica es una pinta de negra Guinness, ya que este tipo y marca es la más representativa de Irlanda, puesto que la historia de ambas está totalmente entrelazada. Pero si no, cualquiera es adecuada, negra, rubia e incluso verde. Y a ser posible de las marcas irlandesas como pueden ser además de Guinness como ya hemos dicho, Smithwick’s, Beamish o Harp. Y para finalizar, nada mejor que una buena copita de whisky irlandés caliente.

Y por supuesto, no te puedes vestir sin completar tu look con ropa o accesorios de color verde como homenaje al famoso trébol, y si quieres integrarte totalmente en la fiesta, puedes dibujar uno en tu mejilla o recurrir al enorme sombrero tradicional.

Puedes hacer una fiesta en casa para comenzar la festividad a la manera irlandesa. Queda con los amigos y familiares y preparad platos típicos de este país como Guiness Stew, Bangers&mash, Meat pie, Corned beef o pan de soda y recuerda, todo ello irá acompañado de cerveza y escuchando música típica o bandas míticas de allí.

Y por último, pero no menos importante, no dejes de acudir a un pub irlandés a celebrarlo por todo lo alto, seguro que no es difícil encontrar alguno, ya que la media es que cada día se abre uno nuevo en el mundo.

Ahora, ya no tienes excusa para celebrar San Patricio como un auténtico irlandés, ¡salud!