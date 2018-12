¿Cuáles es la raza de perro que muerde más?

¿Sabes cuál es la raza de perro que más muerde? no hay una que sea la vencedora, pero si que podemos decir que existen las de alto riesgo. El Shih Tzu es una de las razas que se considera “de alto riesgo” en cuanto a posibilidad de mordeduras. A la hora de morder, hay que tener en cuenta los estudios que hay sobre razas.

Conociendo mas sobre el tema

Debemos pensar la población canina que hay para interpretar los datos. Sirva de ejemplo que en Canadá, la mayor parte de los ataques que se producen a personas con lesiones graves o muertes, son debidas a los huskys siberiaos, que son los perros que mas abundan, por lo que si se aplican las correcciones estadísticas, no son más peligrosos que otras razas.

Pueden observarse picos de importancia en momentos de gran popularidad de algunas razas (los dato de mordeduras acostumbran a cruzarse con los perros que se registran en cada momento), esto se traduce en un aumento de mordeduras con los rottweilers como protagonistas, produciéndose entre 1990 y 1995.

Existen otras razas que no aparecen entre las más mordedoras aunque el número de ejemplares aumente, lo que ha ocurrido con setters o dálmatas. Otros casos son obvios, como es que no haya ataques de perros de tipo pit bull donde está prohibido (como es lógico), a la vez que en otras estadísticas es complicada de identificar esta raza por las grandes cantidades de variedades existentes (bull dog americano, pit bull, amstaff, etc).

Las razas que más muerden

Como decíamos, si se aplican las correcciones debidas, si que es cierto que hay razas que tienen más propensión a atacar a las personas, como el pastor alemán y sus cruces, otras razas como el cocker spaniel, chow chow,collie, doberman, lhasa apso, rottweiler, springer spaniel, shih tzu y caniche.

Eso si, podemos incluso aplicar otra corrección, pues hasta ahora solo hemos hablado del número de ataques producidos a personas, no de las consecuencias que han tenido estos ataques. Las conclusiones en este aspecto tienen más lógica, pues los perros de mayor tamaño y potencia suelen causar daños mayores.

Las mordeduras de los perros pequeños como caniches o shih tshu, medianos como spaniels o collies, no suelen ser demasiado graves, pero si te muerde un pastor alemán, un pit bull o un rottweiler, cuentan con una potencia de tal calibre que las heridas pueden ser muy graves llegando incluso a producir la muerte.