La escritora argentina Samanta Schweblin ha sido proclamada ganadora del primer Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana por su obra El buen mal. El premio está dotado con un millón de euros.

La argentina se ha impuesto a los otros cuatro finalistas: Nona Fernández, Marcos Giralt Torrente, Héctor Abad Faciolince y Enrique Vila-Matas. Todos ellos recibirán 30.000 euros.

La obra de Samanta Schweblin es una recopilación de cuentos cuyos personajes son tan vulnerables como profundamente humanos. El jurado ha destacado en el fallo la capacidad de la autora de «plasmar nuevos mundos» y transitar «la frontera entre lo posible y lo imposible» con una escritura «de belleza inquietante».

Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana

A la ceremonia de entrega del primer Premio Aena de narrativa otorgado a Samanta Schweblin han asistido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el ministro de Industria, Jordi Herey, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, y el presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena.

Lucena ha defendido la decisión de Aena con esta «musculosa iniciativa de mecenazgo» como una parte de responsabilidad social corporativa de las empresas. Asimismo, ha defendido el compromiso histórico de Aena con la cultura y ha anunciado que la empresa adquirirá una «cantidad significativa» de libros, tanto de la obra ganadora como de las finalistas.

El consejero delegado de Aena ha manifestado «el deseo» de que cada año se pueda celebrar en Barcelona la entrega de este galardón, como un tributo a la lectura, la publicación de buenos libros y a los escritores.