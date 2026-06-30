Rafael Canogar distinguido con el Reconocimiento Honorífico a las Artes de ADN Forum y el Museo Thyssen

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza ha acogido la III Gala de Reconocimientos a las Artes y el Patrimonio de ADN Forum que en esta ocasión lo ha recibido el gran Rafael Canogar, en una noche memorable dedicada al legado artístico español. El acto, de carácter privado y presidido por Gabriel Castillo Admadé, presidente y fundador de ADN Forum, tuvo lugar en el Salón de Actos del museo.

El momento central fue la entrega del Reconocimiento Honorífico a las Artes al maestro Rafael Canogar (Toledo, 1935), figura clave de la generación abstracta española.

Con este galardón, ADN Forum completa una trilogía única de grandes maestros vivos del arte español: Antonio López (homenajeado en el Museo Arqueológico Nacional), Luis Gordillo (en el Museo Lázaro Galdiano) y, ahora, Rafael Canogar en el Thyssen-Bornemisza.

Canogar: siete décadas de vanguardia

Miembro fundador del histórico Grupo El Paso (1957) junto a artistas como Antonio Saura, Manolo Millares o Luis Feito, Canogar es uno de los grandes renovadores de la pintura española de posguerra. Su obra, caracterizada por el informalismo, la experimentación matérica y una potente carga expresiva, ha dejado una huella profunda en la historia del arte contemporáneo.

Premio Nacional de Artes Plásticas y presente en las colecciones más importantes del mundo, Canogar sigue activo y creativo a sus 90 años. Su trayectoria representa un capítulo esencial de la memoria artística española.

«Esta trilogía nace de una convicción: que España debe celebrar a sus grandes maestros en vida, y hacerlo en los espacios que custodian nuestra memoria. Recibir a Rafael Canogar en el Thyssen es cerrar un círculo y abrir otro», señaló Gabriel Castillo Admadé en la gala.

Reconocimientos al mecenazgo y la cultura

Además del homenaje a Canogar, la gala distinguió a cuatro instituciones por su compromiso ejemplar con el arte y el patrimonio:

Fundación María Cristina Masaveu

Reconocimiento a la Excelencia en Investigación y Restauración, por su apoyo científico al Museo Thyssen, entre otros hitos como el estudio del pastel En la sombrerería de Edgar Degas.

Fundación Mutua Madrileña

Reconocimiento al compromiso con el patrimonio, por su labor en conservación y acercamiento del arte a todos los públicos.

Ivorypress: Reconocimiento a la difusión artística y editorial, por su trayectoria internacional y la apertura de su nueva sede en Madrid como espacio vivo de creación.

Mastercard España

Reconocimiento al Acceso y la Innovación Social, especialmente por iniciativas como los ‘Lunes Mastercard’, que abren gratuitamente el museo, y su programa Priceless.

Maserati, nuevo partner de ADN Forum

Durante la gala se anunció oficialmente la alianza con Maserati como patrocinador principal de ADN Forum 2026. La colaboración celebra los 100 años del Tridente (1926-2026), símbolo icónico inspirado en la Fuente de Neptuno de Bolonia.

La gran activación de esta unión se desarrollará del 24 al 27 de septiembre de 2026 en la Plaza de Colón de Madrid, donde Maserati participará en la exhibición de arte instalativo y diseño de ADN Forum, fusionando su legado con el programa de personalización Fuoriserie.

Sobre ADN Forum

ADN Forum es una asociación cultural que promueve el diálogo entre el patrimonio histórico y la creación contemporánea. Su actividad se articula en torno a intervenciones de arte instalativo urbano en la Plaza de Colón y su gala anual, que reconoce a creadores e instituciones que enriquecen el legado artístico de España.

Gabriel Castillo Admadé, nacido en Panamá y afincado en Madrid, es fundador y presidente de ADN Forum. Licenciado en Mercadeo y Publicidad, diplomado en Historia del Arte Mesoamericano y máster en Organización de Eventos y Protocolo, su labor en diplomacia cultural ha sido destacada por medios como Expansión y Forbes España.

Esta tercera edición «refuerza el compromiso de ADN Forum con la celebración del talento vivo y el fortalecimiento del mecenazgo cultural en España», sostiene la asociación.