Es la serie más vista de Netflix a nivel mundial: un thriller basado en una novela superventas que engancha desde el primer episodio y está lleno de giros inesperados

El 2026 de la «gran N roja» está siendo un escándalo a niveles de audiencia. Aunque dichos datos no son algo conseguido a través de sus primeras espadas o títulos de mayor reclamo. Enola Holmes 3 no ha conseguido el número de visualizaciones esperadas y Bronca 2 se ha quedado lejos de las cifras de la primera temporada. En cambio, con otros productos de menor impacto mediático, Netflix ha terminado sorprendiendo a sus suscriptores, registrando varios récords en su histórico de espectadores. Por ejemplo, Él y ella entró en el top 10 de series más populares (habla inglesa) con 98 millones de reproducciones. Ahora el turno le ha llegado a otro thriller que adapta una novela superventas de Harlan Coben.

Nos referimos a Te encontraré, el drama criminal que protagoniza la estrella de la saga Avatar, Sam Worthington. Estrenada ya hace casi más de un mes, esta miniserie de ocho episodios lleva tres semanas dentro del ranking de la plataforma californiana, acumulando sólo esta semana 16 millones de visitas y siendo la ficción número uno en 58 países. Creada por Robert Hull para la pequeña pantalla en colaboración con el propio Coben, la historia parte de un poderoso dilema que explica, en parte, la viralidad del show y su registro de audiencia maratoniano: ¿Hasta dónde es capaz de llegar un padre para salvar a su hijo?

‘Te encontraré’: un fenómeno viral que quiere hacer historia en Netflix

Según los datos proporcionados por la compañía, en sus casi dos primeras semanas, Te encontraré alcanzó las 58,1 millones de visualizaciones. Es decir, por el momento es el mejor lanzamiento anual de Netflix, sólo por detrás de las reproducciones residuales de Adolescencia, la cual sigue haciendo méritos para intentar alcanzar el liderazgo imbatible de la primera temporada de Miércoles (2022). Pero, ¿de qué trata esta trama cargada de ritmo y suspense y por qué está triunfando por encima del resto, dentro de la marca dirigida por Ted Sarandos y Greg Peters?

La trama se centra en David Burroughs (Worthington), un hombre que cumple cadena perpetua por el asesinato de su hijo. Tras años encerrado, su ex cuñada aparece con una fotografía reciente donde aparece un niño idéntico a él. Al descubrir la prueba, David decide fugarse e iniciar una carrera contrarreloj siendo un prófugo de la justicia, pero con la firme convicción de rescatarlo y descubrir la verdad.

Acompañando a Worthington, el reparto secundario se completa con Britt Lower (Separación) en el papel de la ex cuñada y a Milo Ventimiglia (Héroes) como Hayden Payne, un filántropo y miembro de una influyente familia de Boston que se convierte en una pieza clave para ayudar a resolver el misterio. Por último, Logan Browning, Chi McBride, Erin Richards, Madeleine Stowe, Peter Outerbridge y Jonathan Tucker, entre otros, cierran el elenco de caras más conocidas.

Con un ritmo imparable y con la promesa como espectadores de que encontraremos un punto y final en su recorrido narrativo, Te encontraré mantiene un formato perfecto para ser una de esas series que se ven de corrido en un fin de semana. Además de esa premisa, la habilidad para generar tramas adictivas por parte de Coben pone el colofón a un producto cargado de giros con los que resulta imposible despegarse de la pantalla.

El top 10 global de Netflix en el mundo

Este es el ranking actual que presenta la líder del streaming: