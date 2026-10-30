Santi Acosta y Beatriz Archidona lloran la muerte de su compañero Raúl Triguero. «Hablar de ti en pasado en muy dolorso»

Ha sido una de las noches más difíciles en ¡De viernes! El programa de Telecinco ha despedido hoy a Raúl Triguero, reportero que ha perdido la vida en la tragedia ferroviaria ocurrida este miércoles 28 de octubre entre las localidades toledanas de Los Yébenes y Urda. Triguero viajaba de Madrid a Sevilla para entrevistar a Amador Mohedano para el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, quienes han llorado por el fallecimiento de su compañero.

«Nos gustaría empezar este programa diciendo buenas noches, pero no lo son. No lo son para las víctimas del accidente de Toledo ni para sus familias. Tampoco lo son para nosotros. Hay una frase que escuchamos constantemente y es que la vida sigue, pero no siempre la vida sigue», ha comenzado diciendo Santi Acosta.

Su compañera, Beatriz Archidona, ha continuado: «La vida es preciosa, pero la vida a veces se para, como se ha parado para muchas personas, muchas familias en esa mañana del miércoles 28. Se ha parado para ti, Raúl, para tus padres, que son maravillosos: para tu hermana Nora (no sabes cómo lloraba tu hermana), para tu sobrino del que tanto hablabas. Se ha parado para Marcos, tu marido y el amor de tu vida; para todos tus amigos y amigas, para tus compañeros de profesión y especialmente para tus compañeros de este programa que han hecho un esfuerzo tremendo esta semana y especialmente hoy para estar hoy aquí».

Llorando, Acosta ha dicho mientras se mostraban imágenes de Raúl Triguero: «Para todos nosotros ha sido un privilegio compartir vida con Raúl y conocer a su familia y sus amigos, que son tan maravillosos como él. Te vamos a mostrar, Raúl, como tú siempre querías: en las fotos en las que salías guapo. No hemos tenido que elegir mucho porque tú siempre salías guapo»

Archidona ha querido resaltar el nombre completo de su compañero fallecido: «Raúl González Trigero. Decimos tus apellidos porque tus padres tienen que estar muy orgullosos del hijo que tienen.»

Acosta, roto, ha dicho: «Nosotros, como tu madre nos ha pedido, queremos que la gente sepa cómo eras. No solo eras un compañero de trabajo, eras algo más. Hablar de ti en pasado es ya muy doloroso.»

Archidona ha añadido que: Siempre has sido de esta casa. Telecinco: Ahora, a este equipo le cuesta mucho seguir sin ti. Hablamos en nombre de todos los compañeros».

Acosta ha recalcado que: «En la redacción de este programa, hoy, solo ha habido silencio y dolor, muchísimo dolor. Esta mañana hemos vivido algo muy especial: compañeros de otras productoras se han ofrecido a ayudarnos para hacer hoy este programa. Esto solo se hace cuando la gente quiere a alguien de verdad».

Además, el presentador ha dicho: «Esperamos que todas esas familias encuentren respuesta y se asuman todas las responsabilidades por tanto dolor y tanto sufrimiento.»

Por su parte, Arichona ha dicho que tienen que continuar con la emisión de ¡De viernes! porque «Paqui, la madre de Raúl, nos dijo que su hijo querría que el programa continuase».

Santi Acosta ha finalizado, entre lágrimas, con un mensaje muy claro: «Raúl, esto va por ti. Hasta siempre».