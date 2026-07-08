Una de las sagas de animación más queridas dice adiós a Netflix: es la joya de la corona de DreamWorks

Netflix a sus suscriptores con novedades constantes cada semana, pero también mantiene un flujo de salida de contenidos que no anuncia precisamente, a bombo y platillo. Y hoy, por desgracia, tenemos que informar de lo segundo, porque una de las sagas de animación más queridas echa a volar de la plataforma: la trilogía de Cómo entregar a tu dragón desaparecerá en pocas horas del servicio de streaming.

A pesar de haber generado franquicias exitosas como Shrek o Kung-Fu Panda, DreamWorks vivió un periodo de creatividad un tanto complejo al final de la primera década del siglo XXI. Las nuevas historias del famoso ogro verde no lograban cuajar entre la audiencia y apuestas como Monstruos contra Alienígenas (2009) y Megamind (2010) no terminaron de brillar como para generar su propia legión de fans. Fue entonces cuando Dean DeBlois y Chris Sanders–dos exveteranos de Disney–lideraron la adaptación fílmica del libro homónimo de Cressida Cowell. El resultado fue un fenómeno que poco a poco fue gestando una taquilla cada vez mayor. Desde la cinta primigenia estrenada en 2010 con 495 millones de dólares a una secuela que logró recaudar 621 millones. Cómo entrenar a tu dragón 3 mantuvo el nivel y cerró una trilogía dramática redonda y repleta de emoción que cosechó 521 millones de dólares. Por el camino, la IP estuvo nominada a cuatro Oscar y, aunque nunca se llevó la codiciada estatuilla dorada, con los años ha generado toda una legión de fans que la recuerdan con cariño.

La trilogía de ‘Cómo entrenar a tu dragón’ se marcha de Netflix

A partir de mañana, día 9 de julio, los tres largometrajes de Hipo y Desdentado dirán adiós al terminal liderado por Ted Sarandos y Greg Peters. Por suerte, la trilogía no se irá del todo del contenido online. Seguirá siendo accesible para los espectadores de Movistar Plus, Prime Video y SkyShowtime.

Cómo entrenar a tu dragón está ambientada en un mundo en el que los vikingos y los dragones están históricamente enemistados. Un día, Hipo, el hijo adolescente del líder de la tribu, se encuentra con un dragón salvaje con el que entabla una profunda conexión y amistad. El vínculo pondrá a prueba a su pueblo y les obligará a todos a mirar el conflicto desde una perspectiva completamente diferente.

La historia fue avanzando y el universo fílmico se expandió, puliendo el despliegue técnico de la animación y cerrando con profundo sentimiento, el arco de sus protagonistas.

De la animación al live-action

Del mismo modo que Disney hace con sus clásicos, DreamWorks también ha aplicado una estrategia de llevar al live-action algunos de sus clásicos. Su primera incursión ha sido la primera cinta de la trilogía, la cual recaudó 623 millones de dólares.

Aquel éxito total ya tiene programado el desarrollo de su secuela, planteada para proyectarse en salas el 11 de junio de 2027.