‘Shrek’ cumple 25 años: por este motivo es la mayor humillación en la historia de Disney

Parece mentira, pero hoy se cumplen 25 años del estreno en cines del ogro más famoso de la animación. Dirigida por Andrew Adamson y Vicky Jenson y partiendo del libro infantil homónimo, Shrek irrumpió en las salas de cine en 2001 coincidiendo con una etapa compleja, en la que Disney no pasaba por su mejor momento. Sin embargo, el cuarto de siglo del icónico personaje de DreamWorks no representa únicamente el aniversario de un rol clave dentro de la cultura audiovisual contemporánea. Es del mismo modo, el recordatorio flagrante de la mayor humillación que la empresa de Mickey Mouse ha sufrido en toda su historia.

Sin contar su lucrativa asociación con Pixar, la major californiana no vivía un buen estado anímico creativo a comienzos del presente milenio. Su segunda época dorada marcada por obras maestras como La bella y la bestia (1991) o El rey león (1994) había llegado a su fin, propiciando un periodo de títulos menores como Atlantis y toda una colección de secuelas de sus grandes clásicos. Desde La dama y el vagabundo 2 a Tarzán y Jane, pasando por La Cenicienta 2 o El libro de la selva 2. Esa fase de debilidad terminó apuntalada por el estreno de una Shrek que, a través de un diseño antagónico que rompía con todos los moldes narrativos de los cuentos de hadas, subvirtió al canónico príncipe apuesto por un grotesco protagonista.

Pero además de ser un producto fílmico valioso, el éxito comercial y académico del trabajo de Adamson y Jenson fue la guinda del pastel de una venganza personal del ex productor de Disney, Jeffrey Katzenberg.

‘Shrek’ es un golpe directo a Disney

Katzenberg fue uno de los grandes artífices del resurgir de Disney en los 90. No obstante, tras el fallecimiento del presidente Frank Wells y a pesar de esperar un ascenso, el CEO Michael Eisner no sólo le negó dicho cambio de estatus en la corporación, acabó despidiéndolo. Tras una demanda por beneficios no pagados, el productor llegó a un acuerdo de indemnización de 250 millones de dólares. Dinero que utilizaría para fundar DreamWorks , bajo el apoyo total del cineasta Steven Spielberg.

Entre las diferentes pruebas que demuestran la inquina de Katzenberg, podemos encontrar cómo el diseño del villano enano y déspota de Lord Farquaad se parece físicamente a Eisner o en el propio arranque de la cinta, donde Shrek arranca la página de un cuento con dibujos clásicos (como los de Disney en sus inicios) y la utiliza para limpiarse el culo. Aparte de todas las burlas existentes y gamberras contra la idealización de ese mundo mágico que

Para colmo, Shrek se convirtió en la primera película en ganar el Oscar al mejor largometraje de animación (antes el premio no existía), derrotando por el camino a la creación del estudio del flexo, Monstruos S.A.

El verdoso futuro de DreamWorks

Shrek tuvo toda una serie de secuelas, incluidos dos spin-offs centrados en el personaje de El Gato con Botas. Aunque lo que de verdad esperan los fans es el estreno el 30 de junio de 2027 de Shrek 5. La quinta entrega buscará recuperar la excelencia perdida tras las mediocres Shrek Tercero y Shrek, felices para siempre.