El personaje de animación favorito del cine aterriza en Netflix: los fans de ‘Shrek’ lo adoran

Los breakout character, en español sería algo así como «personaje revelación», representan la figura de aquellos roles secundarios que gracias a su carisma terminan adquiriendo ganándose el cariño del público por encima del protagonista en cuestión. Esta figura se explica muy bien en la saga de Shrek. En la primera entrega, Asno ocupó dicho reclamo, mientras que en la segunda esa función pasó al diminuto pero intrépido felino, el Gato con Botas: el héroe que acaba de aterrizar en Netflix con una fantástica secuela spin-off que volverá a encandilar a los fans del ogro de DreamWorks.

Estrenada el pasado 2022, El gato con botas: El último deseo no era uno de esos títulos que se marcan en rojo en el calendario de estrenos. Pues aunque el personaje posee un gran cariño y reconocimiento popular, su anterior aventura en solitario, titulada simplemente El gato con botas (2011), terminó suponiendo una decepción generalizada. Sin embargo, la primera colaboración entre los cineastas Joel Crawford y Januel Mercado nos trajo una segunda parte estimulante, con un diseño animado espectacular y un desarrollo de personajes profundo y complejo. Porque el punto de partida principal de la trama, no es otro que el puro existencialismo de un héroe que se ve acorralado, ni mas ni menos que por la muerte.

‘El Gato con Botas 2’ ya está en Netflix

La sinopsis oficial de El Gato con Botas: El último deseo (disponible sólo en Netflix) nos pone en la piel del espadachín al que da vida con su potente voz, Antonio Banderas. Pero nuestro tierno aventurero no pasa por su mejor momento. Ha consumido ocho de sus nueve vidas y ahora, la muerte llama a su puerta.

Por ello emprenderá un mágico camino acompañado de un perro optimista y su antigua aliada/ex pareja, Kitty Patitas Suaves, la cual está doblada en la versión original por Salma Hayek.

El Gato con Botas: El último deseo pertenece por el momento y en exclusiva al catálogo de Netflix desde el pasado 17 de abril. Eso sí, los clientes de Google Play, Rakuten TV, Prime Video y Apple TV pueden acceder a ella bajo compra o alquiler.

Un cambio visual y una nueva crítica a Disney

Lo primero que llama la atención de la continuación es el cambio estético en el estilo de animación de la historia. Siguiendo la tendencia marcada por Spider-Man: Un nuevo universo (2018) o Nimona (2023), El último deseo apuesta por una estética que rompe con el 3D hiperrealista, variando los fotogramas por segundo y con trazos pincelados que le otorgan una estética de cómic.

En su profunda reflexión, aparte de plasmar el miedo real a la muerte, DreamWorks vuelve a lanzar una crítica severa a Disney a través del villano Jack Horner. Un personaje que posee todo un arsenal de elementos provenientes de los cuentos clásicos. Desde los zapatos de cristal de Cenicienta al veneno de Blancanieves. Vertiendo en este el germen de una idea que representa una sátira feroz al corporativismo de Disney como «coleccionista» de propiedades intelectuales ajenas.

Logró recaudar 485 millones de dólares en todo el mundo y estuvo nominada al Oscar en la categoría de mejor largometraje de animación que terminó llevándose Pinocho de Guillermo del Toro. El Gato con Botas: El último deseo en un producto inmejorable para matar el tiempo antes de Shrek 5 el 30 de junio de 2027.