Pablo Motos y Carlos Latre ajustan cuentas en ‘El Hormiguero’ por la supuesta traición del imitador cuando se marchó a Telecinco

El primer programa de El Hormiguero en este nuevo curso ha estado a la altura del arranque de una temporada con el peso de ésta, con la que el espacio de Pablo Motos cumple 21 años en emisión. Entre otros momentos, el programa de Antena 3 ha ofrecido a los espectadores un reencuentro que generaba gran expectación, el de Carlos Latre con el presentador. El fichaje de Latre por Telecinco en 2024 desató la polémica, después de que el imitador -que colaboraba en El Hormiguero y ahora se reincorpora de nuevo- fuera acusado de «traicionar» a Pablo Motos. Ambos han saldado cuentas y han aclarado el supuesto enfrentamiento este lunes.

Carlos Latre recibió la oferta de Mediaset para capitanear Babylon Show, un formato destinado a competir directamente en la franja del access prime time contra El Hormiguero de Pablo Motos y La Revuelta de David Broncano. Tras el prematuro fin de aquel proyecto y el regreso del imitador al plató de Antena 3, ambos comunicadores han querido aclarar en riguroso directo cómo vivieron en privado ese supuesto enfrentamiento.

Con el salto de cadena del humorista, muchos no tardaron en calificar el movimiento como una «traición» o un «desafío frontal». La narrativa mediática especuló con una ruptura de relaciones y con la tensión interna que suponía que un rostro tan asociado al ecosistema de Atresmedia pasara a ser el rival directo de Motos, que se sumaba a su vez, entonces, al inminente desembarco de David Broncano en TVE.

Durante semanas, los análisis de audiencia vaticinaban una batalla encarnizada por el liderazgo de la noche. Sin embargo, la trayectoria del programa de Latre fue más breve de lo esperado debido a la alta exigencia de la cuota de pantalla en esa franja, lo que alimentó aún más las tertulias sobre el destino del cómico y su hipotética reconciliación con la cadena que fue su casa.

Aprovechando su reaparición en El Hormiguero, Carlos Latre y Pablo Motos han abordado el asunto sin esquivar la incomodidad. Lejos de confirmar el distanciamiento del que hablaban algunos medios, Latre ha aclarado que nunca tuvo la percepción de ir a competir «contra» Pablo Motos ni de traicionar al equipo. Ha explicado que entendió la propuesta de Mediaset como un reto profesional y personal, una oportunidad para explorar nuevos proyectos de formato.

Por su parte, Pablo Motos ha revelado que mantuvo una conversación privada con Carlos Latre en la que le mostró su apoyo, y le transmitió su comprensión por subirse a ese tren profesional. Ambos han subrayado el respeto mutuo que se profesan y han desmentido la existencia de rencillas personales detrás del pulso de la parrilla televisiva.

«Nunca tuve la sensación de ir a competir contra El Hormiguero o contra un programa que es mi casa; mi única intención era hacer un programa y crecer, y no salió», ha aclarado Latre: «Era una oferta ilusionante, una oportunidad, porque yo siempre he crecido como segundo y pensaba que podía pasar de ser un imitador a un entretenedor, pero no fue posible». Finalmente, Babylon Show duró en antena 10 programas.

Aunque Latre ha confesado que pidió a Telecinco hacer al menos 100 programas, fue él mismo el que trasladó al grupo de comunicación que «no había sido posible». «Pensé que durante los primeros meses la gente estaría pendiente de la batalla de El Hormiguero con Broncano, que nosotros podríamos ir creciendo poco a poco y, quizás, en unos meses tener un lugar cómodo para seguir adelante», ha explicado. Asimismo, ha agradecido el trato de Mediaset: «Telecinco es una cadena que no te engaña jamás».

En cuanto a la conversación que mantuvo entonces con Pablo Motos, Latre ha desvelado que el presentador de Antena 3 le dijo: «En lo personal, me vas a tener siempre; en lo profesional, me vas a tener enfrente, vamos a competir, hagámoslo como caballeros». A esa confesión, Motos ha apostillado entre risas: «Cuando colgué, pensé ‘qué cabrón, no tenía otra hora’».

Los rumores sobre el supuesto enfrentamiento y el bajo rendimiento de su proyecto provocaron un bajón anímico en Carlos Latre, hasta el punto de hacerle creer en el primer bolo que hizo que el público se reía de él y no de sus chistes. Finalmente, Pablo Motos ha vuelto a llamar a Carlos Latre, en esta ocasión para que vuelva a colaborar en el programa. «Si alguien entiende bien todo lo que hiciste, ese soy yo», ha zanjado el presentador.