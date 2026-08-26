La nueva serie de ‘Robocop’ ya tiene protagonista: Dan Stevens será Alex Murphy, el mítico policía cíborg

Algunas franquicias no consiguen resucitar a través del exigente entorno del celuloide. Pero ahí está el mercado del streaming para ofrecer una alternativa igualmente interesante para los estudios. Robocop, la legendaria cinta de ciencia ficción de finales de los 80, tendrá una serie en Prime Video y el elegido para encarnar el papel principal será, ni más ni menos, Dan Stevens. En la plataforma propiedad de Amazon lo tenían bastante claro, pues la elección llega pocas semanas después de que el abanico de contenidos multimedia de Jeff Bezos diese luz verde al ambicioso proyecto. El reto del estudio es evidente; lograr crear un producto que aporte frescura y despierte el interés de las nuevas audiencias, recuperando la esencia de una propiedad intelectual que jamás ha conseguido igualar la calidad del filme primigenio de Paul Verhoeven.

Stevens dará vida a Alex Murphy, el malogrado policía que funciona como alter ego del cíborg protagonista. En el apartado creativo, el escritor Peter Ocko ejerce como showrunner dentro de una producción que supervisa el sello especializado en cine de terror, Blumhouse Atomic Monster. Ocko es un guionista con una larga experiencia. En su filmografía encontramos créditos dentro de series tan conocidas y relevantes como Tan muertos como yo (2003), Criando malvas (2007), Elementary (2012) o Back Sails (2014). Robocop es una de tantas propiedades intelectuales que pasaron al control de Amazon, después de que la compañía absorbiese a la Metro-Goldwyn-Mayer.

Dan Stevens será Robocop en la nueva serie de Prime Video

El conocido actor británico sustituye así al intérprete original, Peter Weller, quien encarnó al imparable policía en las dos primeras entregas de la saga. Tras él, Robert John Burke asumió el personaje en Robocop 3 (1993) y, en última instancia, Joel Kinnaman ha sido el último en ponerse en la piel metálica del héroe creado por los guionistas Edward Neumeier y Michael Miner. Aquella malograda entrega de 2014 no supo ser un reclamo para los nuevos espectadores y la crítica terminó sentenciándola a las primeras de cambio.

Deadline fue el primer medio en informar de la noticia. Según el medio estadounidense, el argumento inicial no variará demasiado del largometraje de Verhoeven. Los ocho episodios de la primera temporada de Robocop se centrarán en cómo un conglomerado tecnológico convence a la ciudad para incorporar a un poderoso robot a su departamento de policía. El agente metálico posee la conciencia de Alex Murphy (Stevens), un querido oficial caído en combate.

Peter Friedlander, director global de Amazon MGM Studios, expresó su entusiasmo en un comunicado cuando se hizo oficial la confirmación de la serie: «Peter Ocko ha creado una visión que honra la esencia de lo que hizo que la original fuera tan perdurable, al tiempo que construye algo completamente nuevo y urgente para la actualidad».

No es la primera ocasión en la que la propiedad intelectual cambia de formato. En 1988 tuvo una serie animada y en 1994 se creó la primera serie de acción real sobre el personaje, funcionando como una secuela de la saga principal.

Un actor con galones que no es una estrella

A sus 43 años, Stevens es un actor con galones en la industria sin llegar a ser uno de esos perfiles que puede llegar a canibalizar a un personaje. Comenzó con pequeños papeles en la televisión británica y, tras su asociación con el director Adam Wingard, comenzamos a verlo en papeles más relevantes como el de The Guest (2014), la franquicia de Godzilla y Kong y en el inminente título que se estrenará en España a finales de octubre, Aniquilación.

Todavía se desconoce la fecha de estreno oficial de la serie de Robocop.