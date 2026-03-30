Natalia Verbeke descoloca a Broncano en ‘La Revuelta’: «Soy una atleta sexual»

Las actrices Natalia Verbeke y Ángela Cervantes han acudido este lunes 30 de marzo a La Revuelta para presentar su nueva película, Lapönia. Ambas intérpretes se han enfrentado a las preguntas clásicas del programa (cuánto dinero tienen en la cuenta y cuántas relaciones íntimas han tenido en el último mes) y ha sido Verbeke la que ha sorprendido a David Broncano, el presentador, con la respuesta más atrevida y sorprendente.

“He prendido la cuenta”, ha contestado Verbeke cuando Broncano ha procedido a preguntarle, como a todos sus invitados, por cuántas relaciones sexuales ha tenido en el último mes.

La actriz, todo un icono en nuestro país con más de 30 de experiencia, ha impactado a la audiencia de TVE al asegurar que: «Soy una atleta sexual». Verbeke ha matizado diciendo: «Mi chico es deportista. Jugaba al rugby y esa gente es muy poderosa. Te hace un placaje que no veas».

Por otro lado, Ángela Cervantes ha rehusado contestar a esta pregunta, pero ha seguido a su compañera cuando Verbeke aseguró que durante el rodaje de Lapönia no pudieron tener sexo, pero que escucharon “ruidos extraños en una habitación” (supuestamente sexuales) y que Cervantes llegó a grabarlos.

Además de esta anécdota, las dos invitadas de La Revuelta presentaron una película que protagonizan, junto a Julián López y el noruego Vebjørn Enger: la película Lapönia, una comedia familiar «no apta para niños», según han declarado. La película va sobre si crees o no en la magia, en la existencia de algo superior… como Papá Noel», ha dicho Verbeke.

Las dos invitadas de La Revuelta también han hablado de “sexo trántico”, algo que Verbeke ha definido de la siguiente manera: «Yo creo que no te tocas. Que te tienes que poner a cien sin tocarte». Una espectadora que estaba presente en el teatro aclaró que esta práctica es «prácticamente eyacular para dentro. No le sale nada, pero tiene orgasmo como muy mental. Como el Nirvana, pero sí implica tocarse».