David Broncano, presentador de La Revuelta, y los cuatro miembros de su equipo cobran 7.165, 21 euros por programa, a una media de 1.432 euros cada uno por noche, según ha confirmado el presidente de RTVE, José Pablo López, en una respuesta parlamentaria a una pregunta escrita de Vox. La cadena pública ha renovado dos años el programa de Broncano aumentado el coste a 31 millones de euros por dos temporadas, debido a la subida de costes como la Seguridad Social, según explica López.

Según explica el presidente de RTVE, el coste de 7.165,21 euros por noche para los cinco miembros del elenco de La Revuelta «está sujeto a liquidación de gastos a justificar, de manera que no podemos confirmar el importe definitivamente cobrado».

Vox preguntó al presidente de RTVE por las razones que llevaron a la cadena pública a renovar por dos años más el programa de Broncano, que produce junto a El Terrat, la productora de Andreu Buenafuente que ahora está dentro de Mediapro.

López explica que nadie ajeno a RTVE ha influido en la decisión de renovar a Broncano, y que el programa aporta a la cadena pública una serie de humoristas y colaboradores que se han convertido en «figuras mediáticas» del país y que ya se identifican con RTVE.

Además, López destaca que La Revuelta ha aportado «frescura y modernidad» a la franja horaria de TVE en la que se emite. El presidente de RTVE destaca que el inicio de las conversaciones para renovar el programa empezaron en noviembre de 2025, y hasta ese momento la audiencia media del programa fue del 13,5%.

López destaca también que el programa de Broncano ha superado en su primera etapa en TVE en el 37% de los días a El Hormiguero de Antena 3. En los dos primeros meses de la nueva temporada, el programa promedia una audiencia del 13,1%, inferior a su etapa anterior.

El presidente de RTVE reconoce en cambio que en febrero de 2026 la media del programa ha bajado al 11,1%, y queda no sólo lejos de su competidor principal, sino que está por debajo de la media de la cadena, que supera el 12%. También ha sido puntualmente cuarta opción de su franja horario.