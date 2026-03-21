Las mujeres bajitas dicen adiós a los tacones: el calzado cómodo que no te vas a quitar esta primavera

Con la llegada de la primavera, el calzado se convierte en un elemento clave para lograr looks frescos, cómodos y con estilo. En este contexto, los mules destalonados se posicionan como una de las tendencias más fuertes, gracias a su diseño práctico y versátil. Es el calzado cómodo que no te vas a quitar.

Este tipo de zapato, abierto en la parte trasera, permite mayor libertad al caminar y aporta un aire relajado sin perder elegancia. Apostar por mules destalonados es una excelente forma de combinar funcionalidad y moda, adaptándose tanto a outfits casuales como a propuestas más sofisticadas, ideales para el día a día o salidas especiales. Destacan por su facilidad de uso, su comodidad y la gran variedad de diseños disponibles, desde modelos planos hasta opciones con tacón o plataforma. La influencer Nat Cabrera asegura que los mules están super en tendencia y que los vamos a seguir viendo muchísimo este 2026. Entre ellos, sobresalen los zuecos con plataforma y tachas de Stradivarius, que combinan estilo y carácter.

El calzado cómodo que no te vas a quitar

Los zuecos de Stradivarius muestran un diseño destalonado con suela de madera, detalle de tachas y tira con hebilla ajustable en el talón, que aporta mayor sujeción. Su tacón de 7 cm estiliza la figura sin sacrificar estabilidad. Están confeccionados con suela de estireno butadieno estireno, corte de poliuretano, forro de poliéster y plantilla de poliuretano, lo que garantiza resistencia y confort.

Para combinarlos, funcionan con vestidos fluidos, jeans rectos, faldas midi o incluso conjuntos más estructurados, aportando un toque moderno.

Las características de los mules destalonados

Este calzado destaca por su diseño único y funcionalidad, lo que lo convierte en un calzado versátil para cualquier armario. Entre sus características principales se encuentran:

Diseño abierto en el talón. Rasgo esencial de este calzado. Permite que el pie respire y proporciona comodidad durante todo el día.

Variedad de tacones. Pueden encontrarse desde modelos planos hasta opciones con tacón medio o alto, incluyendo plataformas que estilizan la figura sin perder estabilidad.

Diversidad de materiales. Se confeccionan en cuero, poliuretano, ante, tejidos satinados o sintéticos, ofreciendo opciones para diferentes ocasiones y estilos.

Detalles decorativos. Algunos mules incluyen tachas, hebillas, lazos o costuras visibles, que aportan un toque moderno y sofisticado.

Comodidad. La mayoría incluye plantillas acolchadas, suelas flexibles y estructuras que facilitan caminar, haciendo de los mules destalonados una opción ideal para uso diario.

Versatilidad. Se adaptan tanto a looks casuales como formales, combinando perfectamente con vestidos, pantalones, faldas y shorts.

Los mules destalonados que destacan este 2026

Dentro de la amplia oferta de mules destalonados, los zuecos con plataforma y tachas de Stradivarius destacan por ser el calzado cómodo que no te vas a quitar.

Además, combinan la comodidad de un zapato abierto con el carácter de un calzado con plataforma, ofreciendo altura y estabilidad a la vez. Sus características principales son:

Zuecos de plataforma destalonados, que aportan altura y estilo.

Suela de madera, resistente y elegante.

Detalle de tachas que aporta un toque moderno y atrevido.

Tira con hebilla ajustable en el talón, que garantiza un ajuste cómodo y seguro.

Altura del tacón: 7 cm, suficiente para estilizar la figura sin comprometer la estabilidad.

Composición: suela 100% estireno butadieno estireno; Corte 100% poliuretano; Forro 100% poliéster; Plantilla 100% poliuretano.

Además de los zuecos de Stradivarius, los mules destalonados pueden encontrarse en distintos estilos: mules planos con puntera cerrada para un look minimalista, modelos de tacón cuadrado para mayor estabilidad, mules con tejido trenzado para un toque boho, y opciones satinadas o con detalles metálicos que aportan sofisticación.

Esta diversidad permite adaptar los mules a cualquier estilo personal y ocasión, desde paseos urbanos hasta citas o eventos informales.

Looks para combinar con el calzado cómodo que no te vas a quitar

Look diario urbano

Combina jeans rectos o mom fit con camiseta básica y mules planos o con plataforma.

Estilo oficina

Pantalón de vestir o palazzo con blusa ligera y mules de tacón medio para un look elegante y cómodo.

Outfit primaveral

Vestido fluido o falda midi con mules satinados o con detalles metálicos para un toque chic.

Look de noche informal

Vestido corto o conjunto de pantalón y top ajustado con mules de plataforma y tachas para un toque moderno y atrevido.

Outfit boho chic

Falda larga, top trenzado y mules con tiras o detalles decorativos.

Consejos para conservar estos zapatos en buen estado