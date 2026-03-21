Las mujeres bajitas dicen adiós a los tacones: el calzado cómodo que no te vas a quitar esta primavera
La mayoría incluye plantillas acolchadas, suelas flexibles y estructuras que facilitan caminar
Este tipo de zapato, abierto en la parte trasera, permite mayor libertad al caminar
Los zuecos de Stradivarius muestran un diseño destalonado con suela de madera
Con la llegada de la primavera, el calzado se convierte en un elemento clave para lograr looks frescos, cómodos y con estilo. En este contexto, los mules destalonados se posicionan como una de las tendencias más fuertes, gracias a su diseño práctico y versátil. Es el calzado cómodo que no te vas a quitar.
Este tipo de zapato, abierto en la parte trasera, permite mayor libertad al caminar y aporta un aire relajado sin perder elegancia. Apostar por mules destalonados es una excelente forma de combinar funcionalidad y moda, adaptándose tanto a outfits casuales como a propuestas más sofisticadas, ideales para el día a día o salidas especiales. Destacan por su facilidad de uso, su comodidad y la gran variedad de diseños disponibles, desde modelos planos hasta opciones con tacón o plataforma. La influencer Nat Cabrera asegura que los mules están super en tendencia y que los vamos a seguir viendo muchísimo este 2026. Entre ellos, sobresalen los zuecos con plataforma y tachas de Stradivarius, que combinan estilo y carácter.
El calzado cómodo que no te vas a quitar
Los zuecos de Stradivarius muestran un diseño destalonado con suela de madera, detalle de tachas y tira con hebilla ajustable en el talón, que aporta mayor sujeción. Su tacón de 7 cm estiliza la figura sin sacrificar estabilidad. Están confeccionados con suela de estireno butadieno estireno, corte de poliuretano, forro de poliéster y plantilla de poliuretano, lo que garantiza resistencia y confort.
Para combinarlos, funcionan con vestidos fluidos, jeans rectos, faldas midi o incluso conjuntos más estructurados, aportando un toque moderno.
Las características de los mules destalonados
Este calzado destaca por su diseño único y funcionalidad, lo que lo convierte en un calzado versátil para cualquier armario. Entre sus características principales se encuentran:
- Diseño abierto en el talón. Rasgo esencial de este calzado. Permite que el pie respire y proporciona comodidad durante todo el día.
- Variedad de tacones. Pueden encontrarse desde modelos planos hasta opciones con tacón medio o alto, incluyendo plataformas que estilizan la figura sin perder estabilidad.
- Diversidad de materiales. Se confeccionan en cuero, poliuretano, ante, tejidos satinados o sintéticos, ofreciendo opciones para diferentes ocasiones y estilos.
- Detalles decorativos. Algunos mules incluyen tachas, hebillas, lazos o costuras visibles, que aportan un toque moderno y sofisticado.
- Comodidad. La mayoría incluye plantillas acolchadas, suelas flexibles y estructuras que facilitan caminar, haciendo de los mules destalonados una opción ideal para uso diario.
- Versatilidad. Se adaptan tanto a looks casuales como formales, combinando perfectamente con vestidos, pantalones, faldas y shorts.
Los mules destalonados que destacan este 2026
Dentro de la amplia oferta de mules destalonados, los zuecos con plataforma y tachas de Stradivarius destacan por ser el calzado cómodo que no te vas a quitar.
Además, combinan la comodidad de un zapato abierto con el carácter de un calzado con plataforma, ofreciendo altura y estabilidad a la vez. Sus características principales son:
- Zuecos de plataforma destalonados, que aportan altura y estilo.
- Suela de madera, resistente y elegante.
- Detalle de tachas que aporta un toque moderno y atrevido.
- Tira con hebilla ajustable en el talón, que garantiza un ajuste cómodo y seguro.
- Altura del tacón: 7 cm, suficiente para estilizar la figura sin comprometer la estabilidad.
Composición: suela 100% estireno butadieno estireno; Corte 100% poliuretano; Forro 100% poliéster; Plantilla 100% poliuretano.
Además de los zuecos de Stradivarius, los mules destalonados pueden encontrarse en distintos estilos: mules planos con puntera cerrada para un look minimalista, modelos de tacón cuadrado para mayor estabilidad, mules con tejido trenzado para un toque boho, y opciones satinadas o con detalles metálicos que aportan sofisticación.
Esta diversidad permite adaptar los mules a cualquier estilo personal y ocasión, desde paseos urbanos hasta citas o eventos informales.
Looks para combinar con el calzado cómodo que no te vas a quitar
Look diario urbano
Combina jeans rectos o mom fit con camiseta básica y mules planos o con plataforma.
Estilo oficina
Pantalón de vestir o palazzo con blusa ligera y mules de tacón medio para un look elegante y cómodo.
Outfit primaveral
Vestido fluido o falda midi con mules satinados o con detalles metálicos para un toque chic.
Look de noche informal
Vestido corto o conjunto de pantalón y top ajustado con mules de plataforma y tachas para un toque moderno y atrevido.
Outfit boho chic
Falda larga, top trenzado y mules con tiras o detalles decorativos.
Consejos para conservar estos zapatos en buen estado
- Limpiar regularmente con un paño seco o ligeramente húmedo para eliminar polvo y suciedad.
- Evitar la exposición directa al sol por tiempos prolongados para que los colores y materiales no se deterioren.
- Evitar el contacto prolongado con agua o humedad excesiva, especialmente en modelos de ante o cuero.
- Guardarlos en un lugar fresco y ventilado, preferiblemente dentro de su caja o con bolsa protectora.
- Revisar las tiras y hebillas periódicamente para asegurarse de que mantengan su funcionalidad y ajuste.
- Para mules con detalles metálicos o tachas, limpiar con cuidado para evitar rayones o pérdida de acabado.