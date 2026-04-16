Un montaje sí o sí: el encontronazo ‘fake’ de Évole con Quevedo con el que ha conseguido miles de clicks

«No me he podido resistir», asegura Jordi Évole, al compartir el vídeo de un supuesto encontronazo con Quevedo (Pedro Luis Domínguez) por una pregunta «incómoda» en Lo de Évole. Los 30 minutos que el periodista ha revelado formaban parte, en teoría, de una entrevista cancelada de manera inesperada. Sin embargo, el material no puede estar más trabajado.

Tal y como recoge el vídeo, Jordi Évole llega a Las Palmas de Gran Canaria y pasea mientras la gente, en general -comercios, peatones-, escucha canciones de Quevedo. El periodista se percata entonces de que, quizás, el nuevo disco del cantante se ha filtrado, pero cuando pregunta por ello, nadie parece entender a qué se refiere.

El siguiente paso es preguntárselo directamente a Quevedo. Ya frente a frente, se lo plantea, dando por hecho lo ocurrido: «¿Eres consciente de que tu disco, aún por salir, empieza a circular?». «Es un tema polémico. Están pasando muchas cosas a la vez, estamos muy cerca del lanzamiento», le responde el artista.

Aparentemente, Quevedo está incómodo y un miembro de su equipo interviene para avisar a Évole. «Jordi, esto ya dijimos que no. Este tema no», advierte, aunque el periodista insiste: «Pero a ver, es una evidencia, tengo que preguntarlo».

Finalmente, la situación se resuelve con una decisión supuestamente inesperada de Quevedo, la de levantarse en medio de la entrevista e irse: «Yo me voy, ahora hablamos». De nada sirven los presuntos intentos de Évole por reconducir la situación -«pero hombre, que quitamos esto y ya está, no pasa nada; si vengo aquí y me encuentro con que está sonando el disco de Pedro…»-. Quevedo no vuelve.

Su equipo intenta justificarlo, y asegura que «está nervioso con el tema» porque «queda muy poco para el lanzamiento del disco, hay mucho trabajo detrás y la situación es tensa», pero Évole se ha quedado plantado, desconcertado y sin entrevista. «¿Y qué hago yo? ¿Hablo con el manager?». Precisamente eso es lo que le toca hacer, para comunicar que tiene que «parar la emisión». La entrevista no saldrá a la luz.

Sin embargo, el vídeo continúa con Évole en la playa, donde se pone a hablar con un desconocido, y se vuelve a referir a la filtración. «Yo no te he dicho nada», le dice el anónimo, como insinuando que no mencione su nombre con ningún tercero.

Se da la circunstancia de que el supuesto encontronazo se ha publicado semanas después de que una enorme lona promocional en el centro de Madrid recogiera la definición de baifo, junto a la frase: «El Baifo, Pedro Luis Domínguez Quevedo». La lona alimentó los rumores sobre la posibilidad de un nuevo proyecto musical del canario.

Además, Lo de Évole encara la recta final de su séptima temporada, que el periodista está «disfrutando especialmente», y con este vídeo ha conseguido acumular en menos de 24 horas más de 1,8 millones de reproducciones.

A eso se suman todas las reacciones al contenido, no sólo las visualizaciones. El supuesto enfado se ha convertido en el protagonista de muchas conversaciones este jueves, también en redes sociales. La viralidad del encuentro de Évole y Quevedo es indiscutible.

Tanto si el objetivo es cebar un proyecto musical como si no, se trata de un montaje. De perseguir esa meta, es una obviedad que se trataría de una estrategia de marketing. De no perseguirla, se trata igualmente de un material elaborado de hasta 30 minutos -Évole suele publicar fragmentos mucho menores- que coincide con sus últimos programas antes de la temporada estival en televisión. Quienes creen que se trata de la primera opción, catalogan el vídeo de «fake promocional» y de un «clickbait de libro». Sea como fuere, dato mata relato: los miles de clicks los ha conseguido. De momento, casi dos millones.