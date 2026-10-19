Iker Jiménez «impresionado» por las revueltas en Francia: «¿Quién quiere que Europa arda?»

Iker Jiménez ha comenzado el último programa de Horizonte’ (este lunes 19 de octubre) hablando de que Francia está actualmente sumergida en una auténtica crisis social y política marcada por las protestas estudiantiles que se están sucediendo, desembocando en tensos enfrentamientos con la Policía y saqueos en diversas ciudades, además de episodios con la violencia por bandera. El presentador ha reflexionado sobre esta crisis y sobre lo que la ha podido provocar.

«Estamos francamente impresionados, con las imágenes de Francia en llamas. Además, con alguna especie de cortocircuito», ha comenzado diciendo Iker Jiménez. Hay que recordar que, por ejemplo, un grupo de manifestantes ha quemado el histórico edificio del Ayuntamiento de Limoges: «Se fundó entre el siglo XII y siglo XIII, seis siglos de trabajo de los franceses, generación tras generación».

Un edificio público que, de alguna manera, choca con las protestas de los propios franceses para mejorar lo público: «A uno le deja un poco en una eterna contradicción».

«¿Un espejo de nuestro futuro?»

«Muchos dicen que puede ser un espejo de nuestro futuro y otros, quién está detrás. ¿Quién quiere que Europa arda?», se pregunta Iker Jiménez. «¿Qué movimiento es este? ¿Tienen que ver con esas peticiones que hacen los trabajadores, obreros y estudiantes?», ha concluido el presentador de Horizonte.

Las protestas en Francia

Francia atraviesa una de sus mayores crisis sociales de los últimos años después de que las protestas estudiantiles iniciadas a finales de septiembre y extendidas durante octubre de 2026 hayan desembocado en graves disturbios.

La situación alcanzó su momento más crítico el sábado 17 de octubre, cuando cientos de miles de manifestantes salieron a las calles de París, Lyon, Marsella y otras ciudades francesas. Aunque buena parte de las concentraciones transcurrieron pacíficamente, grupos violentos protagonizaron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, incendios de vehículos, ataques contra edificios públicos y saqueos de establecimientos comerciales.

El domingo 18 de octubre, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se dirigió a los franceses y culpó de las revueltas en el país a «radicales de grupos de extrema izquierda».

Además, este lunes, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha anunciado que pedirá a las prefecturas que decreten toques de queda parciales en varias ciudades de Francia, sin concretar todavía cuáles, ante las violentas protestas.