Hoy en Netflix: la película que se estrenó en 2017 pero que se ha colado ahora en el ‘Top 10’ de lo más visto

Es bien sabido que las plataformas, aparte de brillar con novedades de creación propia, también saben adquirir producciones ajenas, acordes al perfil de sus suscriptores. Porque desde el cambio de paradigma y auge del consumo audiovisual, fracasar en las salas no implica directamente un posterior hundimiento en el streaming. Y por eso, entre otras cosas, no nos extraña nada que Netflix vuelva a dar en el clavo con un filme estrenado hace casi una década: El caso de Cristo es uno de los títulos más comentados en el catálogo español de la «Gran N roja».

Uno de los principales motivos es por supuesto, el núcleo temático que maneja la cinta dirigida por Jon Gunn. Pues la trama, con todavía la Semana Santa muy presente, retrata una historia que gira en torno a la veracidad sobre la Resurección de Jesús. Eso sí, a diferencia de otras apuestas narrativas de contenido religioso, este largometraje de 2017 funciona como un ejercicio de suspense en clave de thriller. Aunque parte de una historia real de Lee Strobel, un elogiado periodista del Chicago Tribune que a comienzo de los 80 inició una investigación para intentar desmentir uno de los dogmas fundacionales de la Iglesia católica, bajo la motivación de «rescatar» a su esposa de la fe.

A pesar de la fecha de la investigación, no sería hasta finales del siglo XX, cuando Strobel plasmaría todos los hallazgos y viaje personal en su libro homónimo. ¿Pero cuál es realmente la trama que nos cuenta El caso de Cristo?

Netflix recupera ‘El caso de Cristo’

Como bien hemos señalado anteriormente, la trama se centra en la investigación de un galardonado periodista que siendo un ateo declarado, inició una investigación para desacreditar a los cristianos y así deshacer la fe adquirida en ese momento por su esposa. Salvando de paso su matrimonio. Sin embargo, al realizar esa búsqueda se da cuenta que los resultados que esperaba encontrar no aparecen, desafiando su propia razón y desapego religioso.

El triunfo en Netflix de El caso de Cristo es normal, vistas las tendencias religiosas que estas semanas dominan los mercados de vídeo online. Tampoco es ninguna sorpresa que detrás de la filmación se encuentre alguien como Gunn. Hijo de un predicador, el director reveló hace algunos años que en su época universitaria prometió dedicar su cine a la fe si llegaba a cumplir su deseo de entrar en la profesión. Además de esta, el cineasta es responsable de otras producciones religiosas como El poder de la cruz (2015), Jesús Revolution (2023) y la reciente serie bíblica de Prime Video, La casa de David.

En el elenco está formado por Mike Vogel (Monstruoso), Erika Christensen (Traffic), Faye Dunaway (Chinatown) y Robert Forster (Jackie Brown), entre otros.

¿Refleja la película los hechos reales de una forma fidedigna?

Menos la síntesis del tiempo de la investigación y algunos detalles secundarios, la cinta responde bastante bien a los hechos reales vividos por Lee. Desde la crisis matrimonial a todo el proceso que cambió su carrera por completo.

Además de encontrarla en Netflix, El caso de cristo está disponible en Prime Video y Acontraplus.