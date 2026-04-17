Diego Martín y María Adánez, fichajes estrella de la temporada 5 de ‘Machos Alfa’: quiénes son y todo sobre ellos

Este viernes 17 de abril se ha estrenado en Netflix la quinta temporada de Machos Alfa, una de las comedias españolas de más éxito en la plataforma, que incorpora a dos actores muy conocidos en nuestro país, María Adánez y Diego Martín. Te contamos todo sobre estos dos intérpretes y lo nuevo de la serie creada por los hermanos Laura y Alberto Caballero (los mismos responsables de hitos como Aquí no hay quien viva o La que se avecina).

Todo un éxito

Machos Alfa se estrenó en 2022 y fue un éxito mundial desde el primer momento. No solo ha renovado, de momento, por cinco temporadas, sino que ha sido adaptada en otros países por la propia Netflix. La historia sigue a cuatro amigos, Pedro, Santi, Raúl y Luis, que hacen frente a la crisis de los 40 en un mundo con muchísimos cambios sociales que les hacen plantearse un papel como hombres y su propia masculinidad.

Nuevos actores

En esta quinta temporada, el elenco principal está de vuelta: Fernando Gil, María Hervás, Raúl Tejón, Kira Miró, Gorka Otxoa, Paula Gallego, Fele Martínez y Raquel Guerrero. Completan el reparto las nuevas incorporaciones María Adáñez y Diego Martín.

¿Quién es Diego Martín?

Diego Martín nació el 21 de septiembre de 1974 en Madrid (tiene 51 años) y, aunque empezó la carrera de Derecho, no la terminó. En 1993 estudió interpretación y verso con M. A. Conejero, fue alumno de Armando Vidal (2014) y se matriculó en la escuela de Juan Carlos Corazza.

Su salto a la fama vino con un papel importante en la serie Policías, en el corazón de la calle (Antena 3). Con los hermanos Caballera empezó a trabajar en Aquí no hay quien viva en el papel de Carlos, que le hizo muy popular. Con los mismos creadores ha hecho otras ficciones como Muertos S.L. (Movistar Plus+) y ahora la quinta temporada de Machos Alfa.

Diego Martín también ha aparecido en series como Élite (Netflix), Velvet (Antena 3) o Hermanos y detectives (TVE) entre otras muchas.

A pesar de ser una figura pública, mantiene a su familia y pareja en un ámbito hermético, lejos de los focos mediáticos. Reside entre Madrid y París y tiene tres hijos.

¿Quién es María Adánez?

María Adánez (Madrid, 12 de marzo de 1976) es una de las actrices más conocidas de nuestro país. Comenzó muy joven en un papel secundario en la mítica serie Farmacia de Guardia. En 1995 se dio a conocer al público por el papel de María en Pepa y Pepe. También participó en Menudo es mi padre, Ellas son así, ¡Ay, Señor, Señor! o Paraíso.

Adánez ya era bastante famosa cuando Aquí no hay quien viva empezó en 2003 pero su personaje, Lucía, la llevó a un nivel de popularidad extremo. Durante varios años del rodaje de la serie, fue pareja de uno de sus creadores, Alberto Caballero, aunque la relación terminó en 2005. A pesar de todo, volvieron a trabajar juntos en 2012 con La que se avecina y ahora en Machos Alfa.

Posteriormente, rehízo su vida María Adánez; se casó con el abogado británico David Murphy en junio de 2010 en una finca privada de Binibeca, en la isla de Menorca. Sin embargo, tras tres años de matrimonio, decidieron de mutuo acuerdo poner punto final a la relación.

En octubre de 2020 anunció que estaba embarazada de su primer hijo junto a Ignacio Hernández, después de casi cuatro años de noviazgo. Su hijo, Claudio, nació el 18 de mayo de 2021.

Adánez ha protagonizado también éxitos cinematográficos tales como Cha-Cha-Chá, El lápiz del carpintero o El tiempo de la felicidad, entre otras muchas.

¿De qué trata la quinta temporada de ‘Machos Alfa’?

Este 17 de abril se ha estrenado la quinta temporada de la serie y esta es la sinopsis oficial de los nuevos capítulos: Tras intentar reinventar la masculinidad y la convivencia, los machos alfa se topan con la realidad: divorcios, custodias, autocaravanas, hipotecas y la comuna Pacto Patriarcal, S.L., un gran plan maestro para ser felices entre colegas. Mientras Santi se radicaliza en su soltería, Pedro se ve embarcado en una nueva relación sentimental, Luis sufre la tortura de un proceso de divorcio y Raúl se pierde en una espiral de deconstrucción. Al otro lado del desastre, Luz, Daniela y Esther prueban el menú completo: citas infames, OnlyFans de pies y, como guinda, un retiro de recuperación de la feminidad.