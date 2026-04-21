Confirmada la fecha de la llegada de ‘Torrente presidente’ a Netflix: se hace oficial

En un calendario cinematográfico marcado por los grandes blockbusters internacionales, Santiago Segura ha vuelto a demostrar por qué es el auténtico rey del box office patrio. Sin embargo, ahora falta saber si el triunfo sideral en salas de Torrente presidente se traduce igualmente, en un caso viral dentro del catálogo de Netflix, la plataforma que posee la exclusividad de su distribución en el streaming. Pero ¿cuándo aterrizará en la «gran N roja» el regreso del personaje más zafio del cine español?

En lo que respecta a la expectación y a la capacidad de atraer espectadores a las salas, Segura no tiene rival. Con la sexta entrega del fan número uno de El Fary, el director madrileño ha diezmado a cualquier otro estreno nacional. Porque Torrente presidente ha competido en una liga completamente diferente al del resto de las narrativas audiovisuales de nuestro país y para demostrarlo, sólo debemos comparar resultados. Amarga Navidad de Pedro Almodóvar recaudó 2,4 millones de euros y Aída y vuelta de Paco León cosechó 5,3 millones en la cartelera. En cambio, el fenómeno de esta sátira política sobre las elecciones ha logrado aunar más de 27 millones de euros, convirtiéndose por el camino en la cuarta película más taquillera de la historia del cine español.

El listón del trabajo e impacto de segura es tan alto que su termómetro en realidad, se equipara y supera al rendimiento del resto de superproducciones extranjeras en España. Por ejemplo, Super Mario Galaxy ha recaudado 16,4 millones euros y Proyecto Salvación, 6,7 millones.

‘Torrente presidente’: ¿cuándo llega a Netflix?

Santiago Segura ya auguró hace un mes (vía X) que Torrente presidente llegaría a Netflix el próximo verano. Una nueva confirmada en sus propias redes sociales por la major californiana, quien a través de un post ironizaba con el estreno de la cinta.

En el mensaje, el terminal compartió una imagen de media cabeza del personaje encarnado por el propio director, acompañado de un divertido y sencillo «comunicado oficial».

Comunicado oficial: en verano recibiremos la visita de un presidente del Gobierno. pic.twitter.com/rrXIZtOOGR — Netflix España (@NetflixES) April 16, 2026

El argumento del nuevo largometraje nos vuelve a poner en la piel de José Luis Torrente, quien convencido de ser un héroe nacional para España, es persuadido para meterse en política y liderar un partido populista al que le sienta a las mil maravillas su estilo vulgar y demagógico.

Por supuesto, uno de los principales reclamos de su visionado reside en la ristra de cameos de famosos. Aunque para proteger la experiencia, no vamos a revelar ninguno. Sobre todo para todos aquellos que estén esperando el estreno de Torrente presidente en Netflix.

Vive toda la saga en el streaming

De momento, la marca de vídeo bajo demanda no ha revelado una fecha exacta. Pero lo más probable es que la sexta cinta de la saga irrumpa entre finales de junio y comienzos de julio. Tanto Sony Pictures como la líder de la distribución online esperan que el lanzamiento del filme sea también, un ejercicio de viralidad gracias a la accesibilidad global que concede el streaming.

Mientras tanto, los suscriptores del terminal pueden ver la saga al completo en Netflix.