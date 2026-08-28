Chris Hansen podría emprender acciones legales por su representación en ‘Primetime’: «Querían que renunciase a mis derechos»

Desde que el pasado 6 de agosto se publicase el primer tráiler de Primetime, la nueva interpretación de Robert Pattinson encarnando al presentador Chris Hansen, el foco mediático ha vuelto a recordar el controvertido programa que este presentaba: To Catch a Predator. Algo que, por supuesto, a Hansen no importa. De hecho, se sabe que ha comprado varios espacios publicitarios de las futuras proyecciones de la cinta para promocionar TruBlu, la plataforma de streaming donde todavía realiza sus polémicas investigaciones encubiertas. Sin embargo, y a pesar de haber mantenido la mente abierta sobre la adaptación hacia su persona de A24, ahora parece que estaría dispuesto a emprender acciones legales contra el estudio en lo que considera una actitud completamente «deshonesta».

Nominada al León de Oro en el próximo Festival de Cine de Venecia, Primetime está programada para llegar a los cines estadounidenses el próximo 25 de septiembre. De momento, en España todavía no tiene una fecha de estreno oficial, ya que el largometraje todavía no tiene una distribuidora en nuestro país. No obstante, la mediática presencia de un Pattinson que apunta a sonar de manera consistente en la próxima temporada de premios nos lleva a pensar que el proyecto no lo tendrá demasiado difícil para encontrar un sello que se encargue de repartir las copias por el patio de butacas patrio. Ni siquiera la posibilidad de un pleito con Hansen parece un problema, pues tal y como ha contado el showman, quizás una demanda funciona como «publicidad gratuita» para la historia.

Chris Hansen se plantea denunciar al equipo de ‘Primetime’

Hace algunas semanas, Hansen confirmó que iba a ver la película, tras ser invitado por el equipo de producción a una proyección privada, tal y como recoge el medio Deadline. Recordemos que, a la hora de desarrollar el filme, ni el cineasta Lance Oppenheim ni ningún miembro de Primetime ha querido contar con la participación del periodista.

Aunque todo ello generaba cierta distancia entre ambas partes, la invitación a Hansen demostraba un acercamiento que terminó de romperse cuando el invitado se negó a firmar un acuerdo muy restrictivo para asistir a dicho pase. «Nunca había visto nada igual», comenzaba relatándole a la cadena Fox News.

«Los abogados de A24 querían que renunciara a mis derechos sobre mi nombre, imagen y marca, así como a cualquier derecho legal que pudiera derivarse de la película. No podía filmar eso, así que no me mostraron la película».

En The Dan Abrams Shows de SiriusXM, Hansen infirió la idea de estar considerando demandar al sello independiente, aunque ello podría venirle bien a la inminente promoción de los demandados:

«Un tipo me dijo, alguien que es muy, muy bueno en todo esto y muy versado en derecho del entretenimiento, me dijo: ‘Sabes, puedes hacerlo, y probablemente tengas un buen caso. La idea es que si protestas demasiado, lo convertirán en una situación promocional en la que dirán: ‘Esta es la película que Chris Hansen no quiere que veas’».

¿De qué trata ‘Primetime’?

La trama se centra en el personaje real Chris Hansen en 2006, cuando este desarrolla un programa de televisión denominado To Catch a Predator, donde se realizan operaciones encubiertas para descubrir y tender trampas a presuntos depredadores sexuales. Conforme el show va ganando popularidad, el presentador debe enfrentarse a las implicaciones éticas de convertir las investigaciones criminales en entretenimiento.