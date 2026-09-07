Bruce Campbell vuelve a hablar de su estado de salud y lo hace con una contundencia que no deja indiferente. El actor estadounidense, conocido internacionalmente por interpretar a Ash Williams en la saga Evil Dead y por sus apariciones en la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi, ha revelado que los médicos le han dado un pronóstico de aproximadamente cinco años debido al cáncer que padece.

Campbell ha decidido mantener en privado el tipo concreto de cáncer que le han diagnosticado. Sin embargo, en una reciente conversación en The Adam Carolla Show, ha puesto cifras al horizonte que tiene por delante. «Tengo un pronóstico de cinco años», explicó el intérprete, dejando claro que no desea entrar en detalles sobre su enfermedad.

Lejos de plantear su situación desde el miedo, Campbell asegura haber adoptado una actitud muy concreta: convivir con el diagnóstico sin permitir que la enfermedad se convierta en el centro de su vida. «He decidido específicamente vivir con ello, no morir por ello», afirmó durante la entrevista.

El actor también describió el cáncer como un terreno especialmente peligroso desde el punto de vista emocional. En su opinión, es fácil quedar atrapado en una espiral de preocupación y temor ante todo lo que puede suceder. «Uno puede caer en un pozo sin fondo», llegó a señalar, aunque dejó claro que no está dispuesto a acercarse a ese «agujero» más de lo necesario.

Campbell ya había hablado públicamente de su diagnóstico meses atrás. En marzo, cuando comunicó que atravesaba un problema de salud, evitó igualmente revelar demasiados detalles. Entonces explicó que se trataba de un cáncer considerado tratable, pero incurable, y pidió a sus seguidores que no interpretasen su mensaje como una despedida.

Su postura tampoco ha cambiado en los últimos meses. El intérprete ha insistido en que no busca compasión ni pretende convertir su enfermedad en el argumento de sus apariciones públicas. De hecho, una de sus principales preocupaciones ha sido evitar que la falta de información genere rumores sobre sus futuras ausencias profesionales.

«No estoy buscando simpatía ni consejos», trasladó en su comunicado, en el que también se definía con humor como un «viejo resistente». Campbell reconocía contar con un importante círculo de apoyo y confiaba en continuar adelante durante mucho tiempo.

Pese al diagnóstico, el actor mantiene además proyectos vinculados al cine. Su intención es recuperarse lo mejor posible durante el verano para poder promocionar Ernie & Emma, una película que protagoniza, escribe, produce y dirige.

A sus 68 años, Bruce Campbell afronta así una nueva etapa marcada por la incertidumbre, pero sin renunciar a su particular manera de entender la vida. El hombre detrás de uno de los personajes más queridos del terror de culto ha decidido, una vez más, plantar cara a la adversidad con la misma mezcla de ironía, honestidad y determinación que ha acompañado buena parte de su carrera.