Antoni Daimiel, histórica voz del baloncesto, deja Movistar Plus tras 36 años: «No hay duelo que superar»

Antoni Daimiel, uno de los periodistas deportivos más reconocidos de España y una figura especialmente vinculada al baloncesto y a la NBA, ha anunciado su salida de Movistar Plus+ tras 36 años perteneciendo a la cadena. El comunicador ha publicado la noticia a través de su cuenta personal de la red social X (antes Twitter), en la que no ha explicado concretamente los motivos de su marcha.

«Quiero anunciar que he dejado de pertenecer a Movistar Plus, una empresa a la que he estado vinculado durante 36 años, exactamente desde el 15 de septiembre de 1990. Ha sido la empresa de mi vida, le tengo y tendré siempre un aprecio de gratitud familiar», comienza escribiendo Daimiel.

El periodista continúa recordando su experiencia en la empresa: «Aunque nunca me dieron llaves, ha sido para mí un hogar más que una casa, una morada en la que he convivido con muchísima gente. La lista de agradecimientos y el almacén de grandes recuerdos es emocionante e interminable. Recibí mucha confianza y apoyo cuando más los necesitaba».

Y para terminar, ha escrito: «Las circunstancias han propiciado esta separación. No hay duelo que superar, no hay prisa por rehacer mi vida laboral. Los hijos en común, si los hubo, ya se independizaron. Ahora seré un agente libre restringido (pensé que solo pasaba en la NBA)»

Tras este anuncio, Movistar Plus ha querido rendir homenaje al periodista desde redes sociales con el siguiente mensaje: «La historia del deporte en Movistar Plus no se entiende sin Antoni Daimiel. Gracias por tu talento, tu dedicación y tu forma única de contar el juego. Mucha suerte en esta nueva etapa. Y recordando a tu inseparable Andrés Montes: gracias por hacernos la vida más maravillosa».

Quiero anunciar que he dejado de pertenecer a @MovistarPlus , una empresa a la que he estado vinculado durante 36 años, exactamente desde el 15 de septiembre de 1990. Ha sido la empresa de mi vida, le tengo y tendré siempre un aprecio de gratitud familiar. pic.twitter.com/cnYJ4HaYRh — Ántoni Daimiel (@ADaimiel) August 27, 2026

Un referente del baloncesto

Nacido en Ciudad Real en 1970 y licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, Damiel comenzó su trayectoria profesional en medios como El País antes de dar el salto a la televisión y especializarse definitivamente en información deportiva.

Su carrera quedó estrechamente ligada a Canal+, posteriormente integrado en Movistar Plus+. En la temporada 1995-1996 comenzó a participar en las retransmisiones de la NBA junto a Andrés Montes, formando una de las parejas más recordadas de la televisión deportiva española. El estilo apasionado de Montes y los análisis, datos y curiosidades aportados por Daimiel crearon una fórmula que marcó a toda una generación de aficionados.

Tras la marcha de Montes, Daimiel continuó siendo una de las principales voces de la NBA en España. A lo largo de tres décadas ha narrado y comentado centenares de encuentros, numerosos All-Star y Finales de la NBA, compartiendo retransmisiones con profesionales como David Carnicero, Guillermo Giménez o Guille Ortiz. Su conocimiento de la competición estadounidense y su capacidad para explicar estadísticas, historias y aspectos menos conocidos de jugadores y equipos se han convertido en sus principales señas de identidad.

Además de su trabajo en Movistar Plus+, Daimiel ha desarrollado una destacada trayectoria en radio, prensa y literatura deportiva. Ha colaborado con la Cadena SER y otros medios y es autor de libros relacionados con el baloncesto, entre ellos El sueño de mi desvelo, donde relata experiencias acumuladas durante años siguiendo la NBA.