Las expertas en moda lo tienen claro: el abrigo que ilumina el rostro y transformar cualquier look este invierno

El vestuario puede alegrarnos o deprimir un día. Depende de lo que llevemos, somos o nos encontremos de una u otra manera. Lejos de los estilismos algo oscuros, apagados y sin vida muchas veces de la temporada de otoño e invierno, tenemos los rosas o los rojos que ofrecen más dinamismo. El abrigo que ilumina el rostro durante estos meses es el rojo.

Una apuesta para el optimismo que ayuda a elevar nuestro yo con las prendas que llevamos. El abrigo rojo se posiciona así como el look que todas van a querer. Entre otros, ofrece nuestra mejor visión y favorece dando una imagen más joven y alegre. Por suerte, tenemos variedad de abrigos rojos en nuestras tiendas favoritas a diversos precios y para combinar con rojos, negros, blancos y muchos más tonos.

Así es el abrigo que ilumina el rostro este invierno

Los beneficios de optar por un abrigo rojo son muchos, ya que ofrece todo lo contrario de aquellos con tonalidades mucho más fuertes y ya tradicionales durante esta época del año.

Como contraposición a los negros y marrones, damos ese contrapunto bien distinto que nos posiciona como mujeres atrevidas y aventureras que no temen a los colores más vivos para transformar el armario y su estilo.

Mayor energía

Con la imagen de un abrigo rojo, damos ese plus de vitamina y energía que quizás no nos dan los abrigos grises.

Ilumina el rostro

Además, el abrigo rojo nos da ese toque de luz que ilumina nuestra cara y la convierte en mucho más joven sin dejar de ser elegante.

Mayor seguridad en una misma

Con el rojo pisamos fuerte. Quienes lo escogen transmiten una imagen totalmente distinta, directa, con mayor personalidad, confianza en una misma y con la fuerza que se necesita para afrontar desde un día dura de oficina, un evento o una cena interminable con mayor soltura y elegancia.

Permite combinar con muchos colores

Aunque puede parecer lo contrario, el rojo va perfecto para llevar cualquier otro color dentro del abrigo. Con vaqueros negros, trajes chaqueta en lila, y con camisas blancas mucho más tradicionales.

Sin pasar desapercibida

Gracias al abrigo rojo, nunca vas a pasar desapercibida. Si lo que quieres es destacar o que todos se fijen en ti, entonces debes escogerlo porque es una apuesta ganadora en todos los lugares donde vayas.

Distintos tonos de rojo a elegir

El abrigo rojo también ofrece variedad de tonos, desde el más brillante al rojo cereza, tienes una paleta de colores que puedes elegir según tus gustos y necesidades.

Por ejemplo, si te decantas por este rojo cereza, entonces darás una imagen algo más elegante. El burdeos es fantástico cuando quieres ir algo más discreta, el escarlata es mucho más vivo e intenso, y con el que vas a llamar más la atención. Sea como sea, te da a dar más confianza y especialmente alegría a muchos días con nubes en los que quizás no te apetece hacer muchas cosas, pero con tu abrigo rojo vas a triunfar.

El abrigo que ilumina el rostro en tus tiendas

Abrigo 100% lana cuello chimenea de Mango

Tejido 100% lana. Diseño midi. Diseño recto. Cuello chimenea. Manga larga con puños abotonados. Dos bolsillos de solapa laterales. Cierre de botones delantero. Cierre de botones en el cuello. Forro interior. Su precio es de 99,99 euros.

Abrigo soft hombreras de Zara

Abrigo de cuello solapa y manga larga con hombreras. Bolsillos delanteros de vivo. Bajo con abertura en espalda. Cierre frontal con botones.

Composición

Exterior

100% poliéster

Forro

100% poliéster

Que contiene al menos:

Exterior

100% poliéster reciclado certificado RCS

Forro

100% poliéster reciclado certificado RCS

Materiales certificados

Poliéster reciclado certificado rcs

Actualmente, el poliéster reciclado se fabrica principalmente a partir de residuos de plástico PET. Se trata de un tipo de plástico muy utilizado en diversos artículos, como las botellas de plástico. El uso de materiales reciclados ayuda a limitar la producción de fibra de poliéster virgen. Está certificado según el Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Trench largo zw collection

Trench largo con cuello solapa y manga larga. Bolsillos laterales ocultos en costura. Forro interior a contraste. Cierre frontal con botones a presión.

Composición

Exterior

100% algodón

Superficie

67% algodón

33% poliamida

Que contiene al menos:

33% poliamida reciclada certificada RCS

33% algodón reciclado certificado RCS

34% algodón de cultivo orgánico certificado OCS

Back

50% algodón reciclado certificado RCS

50% algodón de cultivo orgánico certificado OCS

Materiales certificados

Poliamida reciclada certificada rcs

Esta fibra se fabrica a partir de residuos de poliamida y otros productos de desecho, como las redes de pesca. Transformar los residuos en nuevos materiales ayuda a limitar la extracción de materias primas. Está certificada conforme al Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.