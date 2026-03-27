Una experta en moda desvela el sencillo truco para combinar las zapatillas: elevan tus looks al instante

Durante años, la moda ha estado marcada por una regla no escrita: todo debía combinar. Colores, tejidos y estilos tenían que encajar de forma armónica para construir un conjunto equilibrado. Sin embargo, en los últimos tiempos esta idea ha empezado a cambiar. Nuevas corrientes estilísticas apuestan por romper esa lógica clásica, proponiendo combinaciones inesperadas que generan contraste y personalidad como el sencillo truco para combinar las zapatillas.

En este contexto surge un concepto que está ganando protagonismo en redes sociales: la llamada “Wrong Shoe Theory”. Este enfoque, popularizado por la estilista Allison Bornstein y difundido por creadoras de contenido como Mayte Gálvez, plantea una premisa sencilla pero efectiva: en lugar de elegir el zapato que encaja con el tipo de vestimenta, se opta por aquel que lo rompe. Lejos de ser un error, esta elección introduce un elemento de tensión visual que transforma el conjunto. Así, lo que podría parecer un estilismo básico adquiere un aire más trabajado, con una identidad propia que se aleja de lo previsible.

El truco para combinar las zapatillas: la wrong shoe theory

La “Wrong Shoe Theory” parte de una idea clara: el contraste genera interés. En lugar de buscar la coherencia total, se introduce un elemento que aparentemente no pertenece al conjunto. En este caso, el calzado actúa como pieza disruptiva.

Este recurso no es completamente nuevo. A lo largo de la historia de la moda, diseñadores y estilistas han jugado con la mezcla de códigos para crear nuevas propuestas. Sin embargo, su popularización actual tiene mucho que ver con el auge de las redes sociales, donde el impacto visual es clave.

El poder del contraste en el estilismo

El contraste es uno de los principios básicos del diseño. Aplicado a la moda, permite destacar elementos y crear combinaciones más dinámicas. Cuando todo en un estilo sigue la misma línea, el resultado puede ser correcto, pero también previsible.

Introducir un elemento inesperado rompe esa uniformidad. Según la Universidad Jannette Klein, el estilismo contemporáneo valora cada vez más la individualidad y la experimentación, alejándose de normas rígidas para dar paso a propuestas más personales.

Cuatro ejemplos que lo explican todo

Uno de los motivos por los que esta teoría se ha hecho viral es su fácil aplicación en especial al aplicar el sencillo truco para combinar las zapatillas. Algunos ejemplos ayudan a entender cómo funciona en la práctica. El primero combina joggers con mocasines náuticos. Aquí se enfrentan dos mundos distintos: el deportivo y el clásico. El resultado es un estilo que combina lo casual con lo sofisticado de manera inesperada, pero sin desentonar.

Otro caso es el traje sastre con zapatillas. Esta mezcla ya se ha normalizado en los últimos años, pero sigue siendo un buen ejemplo de cómo un elemento informal puede suavizar un conjunto más estructurado.

El vestido romántico con botas biker introduce un contraste más marcado. La delicadeza del vestido se equilibra con la fuerza del calzado, generando un conjunto con carácter.

Por último, el blazer con vaqueros y botas cowboy mezcla referencias urbanas y western. Este tipo de combinaciones demuestra que estilos aparentemente opuestos pueden convivir.

Por qué funciona esta tendencia

El éxito de la “Wrong Shoe Theory” o el truco para combinar las zapatillas radica en su capacidad para transformar estilos sencillos sin necesidad de grandes cambios. Basta con modificar el calzado para alterar la percepción del conjunto.

Además, esta tendencia responde a una necesidad actual: diferenciarse. En un contexto donde la moda está cada vez más globalizada, encontrar formas de expresar la individualidad resulta fundamental. El contraste se convierte así en una herramienta accesible para lograrlo.

La influencia de las redes sociales

Plataformas como Instagram o TikTok han tenido un papel clave en la difusión de esta idea. Los vídeos cortos permiten mostrar de forma rápida cómo un mismo conjunto cambia completamente al modificar el calzado.

Este tipo de contenido conecta especialmente con un público joven, interesado en experimentar con la moda sin seguir normas estrictas. La viralidad de estos formatos contribuye a que conceptos como este se extiendan con rapidez.

Más allá de las reglas tradicionales

La moda siempre ha estado ligada a normas, pero también a su ruptura. La “Wrong Shoe Theory” o aplicar un sencillo truco para combinar las zapatillas se inscribe en esta segunda línea, cuestionando la idea de que todo debe encajar de forma perfecta.

Según la Universidad Politécnica de Milán, la evolución del diseño de moda está marcada por la reinterpretación constante de códigos establecidos. En este sentido, el contraste no es una excepción, sino una manifestación más de este proceso.

Así debes guardar las zapatillas para que duren más

Guarda tus zapatillas en un lugar seco y ventilado, preferentemente en su caja original, para evitar que pierdan su forma o se deformen