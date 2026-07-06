El sastre Carlos Gaitán, sobre la guayabera del Rey Felipe VI: «La elegancia no necesita corbata»

La aparición de Felipe VI luciendo una guayabera durante la inauguración del Centro de Innovación de Agua y Energía del Canal de Isabel II supuso un pequeño cambio de imagen con un gran significado. Acostumbrado a vestir traje y corbata en la mayoría de sus compromisos institucionales, el monarca optó por una guayabera de lino en tono azul celeste, una elección que pone sobre la mesa una cuestión cada vez más presente en la moda masculina: es posible vestir con elegancia sin recurrir siempre al traje tradicional.

Aunque en muchos países latinoamericanos la guayabera forma parte desde hace décadas del vestuario formal masculino, en España todavía sigue siendo una prenda poco habitual en actos oficiales. Sin embargo, las altas temperaturas y la evolución del protocolo están favoreciendo que cada vez se contemple como una alternativa perfectamente válida cuando el contexto lo permite.

Para el sastre valenciano Carlos Gaitán, especializado en confección a medida, la elección de una guayabera transmite mucho más de lo que parece. «Está diciendo que entiende el contexto y que sabe vestir con personalidad, sin necesidad de recurrir siempre al traje. La guayabera bien confeccionada transmite elegancia desde la naturalidad», explica. En su opinión, quien apuesta por esta prenda busca comodidad, pero sin renunciar a la distinción.

Precisamente ahí reside una de las grandes diferencias entre una auténtica guayabera y una simple camisa de verano. Según Carlos Gaitán, la construcción de la prenda es la que marca la diferencia. No basta con incorporar bolsillos; una buena guayabera nace de un patrón específico en el que intervienen las proporciones, la simetría, las tradicionales alforzas, el cuello, los puños y la elección del tejido.

«Una buena guayabera está pensada como una prenda con identidad propia, no como una camisa a la que se le han añadido bolsillos», señala el sastre, quien considera que cuando todos esos elementos están correctamente ejecutados la prenda transmite equilibrio, sofisticación y una elegancia muy natural.

Detrás de una guayabera de calidad también existe un importante trabajo artesanal que muchas veces pasa desapercibido para el ojo inexperto. La alineación perfecta de las alforzas con los bolsillos, la limpieza de las costuras, la caída del lino, la continuidad del dibujo del tejido o la estructura del cuello son algunos de esos detalles que sólo aprecia quien conoce el oficio de la sastrería.

A la hora de valorar la prenda que vistió Felipe VI, Gaitán reconoce que lo primero en lo que se fija siempre es en la proporción. La forma en la que cae sobre el cuerpo, el equilibrio entre el largo y el ancho y la limpieza de la silueta son aspectos que determinan si una prenda resulta realmente elegante. «Más allá del diseño, la forma en la que está construida y cómo viste a quien la lleva es lo que realmente marca la diferencia», afirma.

Otro de los aspectos destacados es el tejido de lino, una fibra especialmente apropiada para los meses más calurosos por su transpirabilidad y ligereza. Unido al color azul celeste, proyecta una imagen fresca y cercana sin perder el carácter institucional que exige un acto oficial. Para el experto, la elección transmite «una elegancia sobria y contemporánea», respetando tanto el protocolo como las condiciones climáticas.

Durante muchos años, la elegancia masculina en España ha estado estrechamente vinculada al traje y la corbata, una asociación que ha dificultado la incorporación de prendas más ligeras al vestuario formal. Sin embargo, esa percepción está cambiando. «El clima mediterráneo es ideal para la guayabera y cada vez más hombres buscan alternativas que les permitan vestir con elegancia sin sufrir las altas temperaturas», explica Carlos Gaitán.

Aunque el sastre no cree que la guayabera llegue a sustituir al traje, sí considera que puede convertirse en una de las grandes referencias del vestir elegante durante el verano, especialmente en aquellos actos donde el protocolo admite una mayor flexibilidad. La comodidad, la funcionalidad y una confección cuidada están permitiendo que esta prenda gane presencia poco a poco también en el armario masculino español.