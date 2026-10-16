20 disfraces de Halloween para hombres: caseros, baratos, originales y fáciles
La noche más terrorífica del año se acerca y aquí te dejamos 20 opciones para sembrar el terror
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La noche más terrorífica del año se acerca. El 31 de octubre, miles de españoles se vestirán un año más con disfraces de todo tipo para intentar difundir miedo y sustos a partes iguales. Con una tradición estadounidense muy asentada en España en el siglo XXI, cada año supone un nuevo reto a la hora de elegir qué ponerse para ir acorde a la víspera del Día de Todos los Santos.
Aquí te dejamos 20 ideas de disfraces para hombres caseros, baratos, originales y fáciles de hacer:
- El cirujano siniestro: Solo necesitarás un pijama sanitario o ropa vieja de color azul, una mascarilla quirúrgica y unos guantes de látex. Mancha todo con pintura roja oscura y marrón para simular sangre seca, despeina tu pelo, ponte sombra de ojos para simular ojeras y lleva un serrucho de plástico lleno de sangre para ser el rey del terror.
- El paciente psiquiátrico fugitivo: Usa ropa sucia y que haya perdido color, como un chándal gris. Para la camisa de fuerza, utiliza una chaqueta blanca del revés, con la cremallera a la espalda, y ata las mangas alrededor de tu torso de forma cruzada. Despeina tu cabello, añade ojeras y camina con la mirada perdida para conseguir un efecto perturbador.
- Payaso siniestro de callejón: Usa ropa holgada que tengas por casa y que puedas ensuciar con tierra y pintura oscura. Lo importante es el rostro: aplica una base de maquillaje blanca y agrietada. Pinta una enorme sonrisa roja que suba casi hasta las orejas, y grandes sombras negras o rojas alrededor de los ojos. Despeina tu pelo de forma caótica y porta un viejo mazo de juguete.
- Espantapájaros de pesadilla: Usa una camisa de cuadros vieja y deshilachada y un sombrero viejo. La clave es la máscara: coge un saco marrón, hazle agujeros pequeños y oscuros para ojos y boca y cóselos con hilo grueso para que parezcan cicatrices. Rellena los puños con paja y añade guantes viejos para ocultar tus manos.
- Fantasma clásico: Corta dos agujeros para los ojos en una sábana blanca vieja. Si quieres darle un toque más terrorífico, añádele pintura roja que simule la sangre.
- Zombi oficinista: Rescata ropa de trabajo que ya no uses y arrúgala bien. Rompe ligeramente los puños, mancha la camisa con café y salpicaduras de sangre falsa. Afloja el nudo de la corbata, despeina tu pelo y usa sombra de ojos oscura para simular ojeras muy marcadas.
- Ladrón de dibujos animados: Viste una camiseta de rayas horizontales blancas y negras junto con unos pantalones y gorro de lana negros. Usa un antifaz o dibújalo con un lápiz de maquillaje negro.
- Mimo: Usa una camiseta a rayas horizontales blancas y negras, un pantalón negro, unos guantes blancos de algodón y unos tirantes. El quid de la cuestión es el rostro: aplica una base de maquillaje blanca, pinta tus labios de negro y dibuja lágrimas bajo los ojos. Actúa como si estuvieses encerrado.
- Leñador: Ponte una camisa de franela a cuadros (preferiblemente roja), vaqueros rectos y botas de montaña. Súbete las mangas para un aspecto más rudo. Si no tienes barba, puedes pintarte una sombra con maquillaje o usar una postiza. Completa el look fabricando un hacha con cartón grueso y papel de aluminio.
- Científico loco: Usa una bata blanca de laboratorio. Ponte unas gafas de seguridad o de bucear transparentes. Usa abundante laca o gel para que tu pelo quede completamente erizado y mancha tu cara con un poco de sombra negra simulando una explosión. Lleva una botella transparente con agua y colorante verde.
- Asesino de cereales: Pega varias cajas de cereales vacías a una camiseta vieja usando imperdibles. Clava cuchillos de plástico en las cajas y salpica todo de sangre falsa.
- Hombre de negro: Necesitarás un traje negro de corte clásico, camisa blanca y corbata negra lisa. El toque definitivo son unas gafas de sol negras y un bolígrafo plateado grueso para fingir que es el «neuralizador» que borra la memoria.
- Momia improvisada: Usa vendas elásticas de botiquín o rasga una sábana vieja en tiras largas. Para darles un aspecto envejecido, puedes sumergir las tiras en té o café diluido, dejarlas secar y luego enrollarlas por tu cuerpo y extremidades.
- Chef macabro: Consigue un delantal blanco básico y un gorro de cocinero. Mancha el delantal con pintura roja oscura o sangre falsa simulando cortes y salpicaduras y lleva un gran cuchillo de carnicero de plástico.
- El Poseído: Rescata un pijama viejo, una camiseta de tirantes dada de sí o ropa de andar por casa muy desgastada y ensúciala un poco. El verdadero terror reside en el maquillaje y la actitud física: palidece tu rostro y cuello al máximo con base clara o polvos de talco. Usa un lápiz de ojos morado o azul oscuro para dibujar pequeñas venas que se dividan desde tus sienes y debajo de los ojos. Camina con movimientos rígidos y mantén una mirada fija.
- El Hombre del Saco: Vístete con capas de ropa oscura y desgastada, preferiblemente con una gabardina vieja y un gorro de lana. Mancha tu rostro y manos con sombra de ojos negra simulando suciedad incrustada. El accesorio fundamental es un saco grande de arpillera o una funda de almohada de aspecto sucio, atado con una cuerda gruesa y relleno de ropa vieja o periódicos para que tenga volumen.
- Repartidor zombi: Usa ropa de trabajo de un solo color y una gorra a juego. Coge una caja de cartón, fórrala como un paquete y ponle marcas de manos hechas con pintura roja. Aplica base pálida en tu cara, pinta ojeras profundas y simula una mordedura en el cuello con maquillaje.
- Vampiro elegante y moderno: Viste ropa ajustada y elegante completamente negra. Usa polvos de talco o base clara para palidecer tu rostro, ponte unos colmillos de plástico discretos y dibuja un hilo fino de sangre cayendo de la comisura del labio.
- Muñeco de ventrílocuo diabólico: Viste un traje o ropa muy formal que ya tengas, como una camisa abotonada con pajarita o tirantes. El efecto terrorífico se consigue con un lápiz de ojos negro: traza dos líneas rectas y muy marcadas desde las comisuras de los labios hasta el borde de la barbilla para simular la mandíbula. Añade polvos de talco o base muy clara en la cara, pinta dos círculos rojos en tus mejillas y muévete de forma mecánica con los ojos muy abiertos.
- Boxeador derrotado: Ponte unos pantalones cortos deportivos holgados, calzado deportivo y una bata de seda o de baño. Ponte una toalla pequeña al cuello. Envuelve tus puños y muñecas con vendas blancas. El detalle clave es el maquillaje: crea un ojo morado realista usando sombras en tonos violeta, rojo y amarillo pálido y pinta una mejilla con un círculo del mismo tono.
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