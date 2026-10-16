20 disfraces de Halloween para hombres: caseros, baratos, originales y fáciles

La noche más terrorífica del año se acerca. El 31 de octubre, miles de españoles se vestirán un año más con disfraces de todo tipo para intentar difundir miedo y sustos a partes iguales. Con una tradición estadounidense muy asentada en España en el siglo XXI, cada año supone un nuevo reto a la hora de elegir qué ponerse para ir acorde a la víspera del Día de Todos los Santos.

Aquí te dejamos 20 ideas de disfraces para hombres caseros, baratos, originales y fáciles de hacer: