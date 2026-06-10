Tom Cruise, sobre hacer ejercicio a los 63 años: «Es como cepillarse los dientes. Sólo lleva un minuto, pero hay que hacerlo»

Pocas figuras de Hollywood han conseguido desafiar el paso del tiempo de una manera tan evidente como Tom Cruise. A sus 63 años, el actor continúa protagonizando escenas de acción de enorme exigencia física, encadenando proyectos cinematográficos y manteniendo un nivel de actividad que sorprende incluso dentro de una industria acostumbrada a las transformaciones corporales.

Lejos de atribuir su estado físico a fórmulas extraordinarias, el protagonista de la saga Misión Imposible sostiene que el verdadero secreto reside en un principio mucho más sencillo: la constancia.

En una entrevista concedida durante la promoción de una de las últimas entregas de la popular franquicia de acción, Tom compartió algunos detalles sobre la disciplina que le permite afrontar largas jornadas de rodaje y exigentes secuencias físicas. Su reflexión se aleja de los métodos milagrosos y pone el foco en una idea que, según él, resulta fundamental para preservar la salud a cualquier edad.

«Es como cepillarse los dientes. Sólo lleva un minuto, pero hay que hacerlo», explicó el actor al referirse a la práctica diaria del ejercicio físico. Una comparación aparentemente simple que resume la filosofía que ha guiado su preparación física y que continúa aplicando en la actualidad.

El deporte es una obligación

La imagen pública de Tom Cruise suele estar asociada a espectaculares persecuciones, saltos imposibles y escenas de riesgo ejecutadas por él mismo. Sin embargo, detrás de esas secuencias existe una rutina construida sobre hábitos diarios que el intérprete considera irrenunciables.

Según ha explicado en distintas ocasiones, su agenda apenas deja espacio para la improvisación. Los rodajes, las reuniones de producción y las sesiones de montaje ocupan buena parte de sus días, obligándole a mantener una organización extremadamente rigurosa.

El actor describió recientemente un ritmo de trabajo que apenas concede pausas entre proyecto y proyecto. Mientras una película entra en fase de edición, otra se encuentra ya en preparación y varias más avanzan simultáneamente en distintas etapas de producción. En ese contexto, encontrar tiempo para el entrenamiento podría parecer una tarea complicada.

Precisamente por eso, Tom ha optado por integrar el ejercicio en su rutina de la misma manera que otras actividades básicas del día a día. Para él, mantenerse activo no depende de la motivación puntual ni del estado de ánimo, sino de convertir el movimiento en una costumbre tan automática como cualquier hábito de higiene personal.

Disciplina y mucho esfuerzo

Aunque el actor sigue programas de entrenamiento intensivos adaptados a las exigencias de cada película, considera que la verdadera diferencia no la marca la complejidad de los ejercicios ni el número de horas dedicadas al gimnasio.

Su planteamiento coincide con el de otras grandes figuras del cine de acción que han defendido durante años la importancia de la disciplina diaria. Más allá de las rutinas específicas, el elemento común es la repetición constante de hábitos saludables.

Tom Cruise sostiene que incluso los entrenamientos más modestos pueden resultar eficaces si se realizan con regularidad. La continuidad, afirma, genera beneficios acumulativos que terminan teniendo un impacto mucho mayor que los esfuerzos puntuales o las etapas de actividad intensa seguidas de largos periodos de inactividad.

Esta visión resulta especialmente relevante en un momento en el que numerosos expertos en salud y actividad física insisten en que la adherencia a los hábitos saludables es uno de los factores más determinantes para mantener una buena condición física a largo plazo.

En lugar de buscar transformaciones rápidas, el actor apuesta por una estrategia sostenida en el tiempo. Un método que le ha permitido adaptarse a diferentes etapas profesionales sin abandonar nunca el cuidado de su estado físico.

El desafío de Tom Cruise

La reflexión de Tom Cruise adquiere una dimensión especial si se tiene en cuenta la intensidad de su actividad profesional. A diferencia de otros intérpretes que reducen progresivamente las escenas de acción con el paso de los años, él continúa involucrándose directamente en secuencias que requieren una preparación física considerable.

Su compromiso con este tipo de producciones le obliga a conservar niveles elevados de resistencia, fuerza y movilidad. Sin embargo, lejos de presentar el entrenamiento como un sacrificio excepcional, insiste en que forma parte natural de su vida.

El actor compara el cuidado del cuerpo con el mantenimiento de un vehículo que necesita revisiones constantes para seguir funcionando correctamente. Desde su punto de vista, no se trata de alcanzar unos objetivos concretos, sino de preservar la capacidad física necesaria para afrontar las exigencias del día a día.

Esta filosofía también le ha permitido mantener una cierta estabilidad en etapas marcadas por horarios imprevisibles, viajes continuos y jornadas laborales especialmente largas. La rutina, explica, actúa como un elemento de equilibrio que le ayuda a conservar tanto el bienestar físico como la concentración mental.