Tras las puertas de Matadero Madrid, MIAD 2026 fusiona arte, diseño y arquitectura en su edición más ambiciosa

Hay espacios que parecen estar esperando que alguien les devuelva la vida. Este otoño, la Nave 15 de Matadero Madrid será el escenario de la tercera edición de Madrid Inside Art & Design (MIAD), que se celebrará del 20 al 31 de octubre de 2026 y convertirá a Madrid en uno de los grandes puntos de encuentro del diseño contemporáneo.

Después de dos primeras ediciones celebradas en la Plaza de Toros de Las Ventas, MIAD cambia de escenario para afrontar una nueva etapa. El traslado a Matadero no es únicamente un cambio de ubicación: supone una apuesta por un espacio más grande, versátil y con una identidad arquitectónica propia, que el evento integrará y reinterpretará.

Un jardín secreto en el corazón de Matadero

La Nave 15 no será simplemente el escenario de MIAD: se transformará por completo. La propuesta de esta edición recreará un jardín secreto, con caminos serpenteantes entre vegetación, casas de madera reconvertidas en interiores de autor y grandes estructuras que acogerán el restaurante y el auditorio.

Las zonas comunes funcionarán como un escaparate vivo de piezas de diseño, objetos y obras de arte, creando un recorrido en el que lo industrial, lo natural y lo contemporáneo convivirán de manera equilibrada. La intención es clara: MIAD no quiere ser una feria convencional, sino una experiencia habitable en la que el visitante pueda descubrir el diseño desde diferentes perspectivas.

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Una nueva dirección creativa

La tercera edición llega también con novedades en su equipo creativo. Los interioristas José Arroyo y Mar Vera se incorporan a la dirección creativa junto a David Jiménez y Sergio Sánchez, aportando nuevas ideas y una mirada renovada al proyecto.

MIAD mantiene así sus principales señas de identidad: el interiorismo entendido como una forma de arte, el objeto como protagonista y el espacio como experiencia. Al mismo tiempo, amplía su universo creativo con la incorporación de la moda, la música y la gastronomía, tres disciplinas que contribuirán a crear un diálogo más transversal.

Doce días para celebrar el diseño

Durante doce días, MIAD reunirá propuestas de interiorismo, exposiciones de arte y diseño, conferencias y los Premios MIAD, convirtiendo la Nave 15 en un punto de encuentro para profesionales, arquitectos, interioristas, diseñadores, marcas y amantes de la creatividad.

El evento cuenta además con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid a través de su Delegación de Cultura, reforzando la apuesta de la ciudad por el diseño y la creación contemporánea. Con su llegada a Matadero, MIAD 2026 se presenta como la edición más ambiciosa hasta la fecha, un encuentro que busca romper las fronteras entre disciplinas y demostrar que el diseño no sólo se contempla: se vive, se recorre y se experimenta.

Datos del evento