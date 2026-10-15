Tolkien, creador de ‘El Señor de los Anillos’, estalló contra la primera adaptación de su obra: «Una extrema estupidez»

J. R. R. Tolkien construyó uno de los universos fantásticos más influyentes de la historia de la literatura, pero no estaba dispuesto a aceptar cualquier adaptación de sus libros. Décadas antes de que las películas de Peter Jackson conquistaran los cines, el escritor examinó una propuesta para llevar El Señor de los Anillos a la gran pantalla y expresó su indignación por los errores y cambios que encontró. Su reacción quedó recogida en una carta que revela hasta qué punto le preocupaba que se respetara la esencia de su obra.

Tolkien no quería que destrozaran su obra

En 1958, Tolkien revisó un proyecto de adaptación elaborado por Morton Grady Zimmerman. La propuesta pretendía trasladar las aventuras de Frodo y el Anillo Único al cine, pero el autor detectó numerosos problemas en el tratamiento de la historia. En una carta fechada el 8 de abril de ese año, dirigida a su editor Rayner Unwin, criticó con dureza las decisiones del guionista y mostró su descontento con lo que consideraba errores de comprensión y ejecución.

La expresión más contundente de su respuesta fue su queja por la «extrema estupidez e incompetencia» que observaba en el trabajo. No se trataba de una reacción ante una película estrenada, sino ante un proyecto que todavía estaba sobre el papel. La adaptación nunca llegó a materializarse, pero la carta del escritor dejó constancia de su firme defensa del universo que había creado.

Los errores que indignaron al escritor

Entre los aspectos que cuestionó figuraban fallos en los nombres y en la representación de algunos personajes. Boromir aparecía escrito como Borimor, mientras que Radagast, uno de los magos de la Tierra Media, era transformado en un águila. Tolkien también expresó su rechazo a determinadas decisiones sobre Tom Bombadil y a la forma en que el guion simplificaba episodios de la narración.

Para Tolkien, adaptar una novela no consistía únicamente en reunir criaturas fantásticas, batallas y escenas espectaculares. Los personajes y los acontecimientos tenían una función dentro de una historia cuidadosamente construida. Alterarlos sin comprender su importancia podía, a su juicio, vaciar el relato de parte de su sentido.

Una adaptación que nunca llegó a los cines

El proyecto no salió adelante. Años después, en 1978, Ralph Bakshi estrenó una película animada basada en parte de la historia, mientras que la célebre trilogía dirigida por Peter Jackson llegó a los cines entre 2001 y 2003 y obtuvo un enorme reconocimiento internacional.