Se suele pasar por alto pero existe una adaptación de ‘El Señor de los Anillos’ más fiel que las películas de Peter Jackson y dura 13 horas

La novela fantástica El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien se publicó por primera vez en el Reino Unido entre 1954 y 1955 en tres volúmenes. Con el tiempo se ha convertido en una de las más populares y ha sido adaptada al formato audiovisual en varias ocasiones. La más conocida es la de Peter Jackson que cuenta con tres películas: El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo (2001), El Señor de los Anillos: las dos torres (2002) y El Señor de los Anillos: el retorno del Rey (2003). Estas tres cintas, además de por Jackson, fueron coescritas por Fran Walsh y Philippa Boyens y supervisadas por su hijo Christopher Tolkien. Aunque esta es la versión que conocen la mayoría de sus fans, en 1978 se estrenó una adaptación a película animación de Ralph Bakshi que también en ese momento se convirtió en un éxito de audiencia y en 1980 se grabó una versión radiofónica de la BBC que se empezó a emitir en marzo de 1981 y que es la que se considera la más fiel a las novelas de Tolkien.

Cada vez que se estrena una nueva adaptación de El Señor de los Anillos o se celebra algún aniversario de su publicación las ventas de ejemplares de la novela original se multiplican así como todo el merchandising que rodea a esta saga. La próxima adaptación de este universo será la tercera temporada de la serie de Prime Video y la película de acción real El Señor de los Anillos: La caza de Gollum (The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum), que ha sido dirigida y protagonizada por Andy Serkis como Gollum y que será el regreso de Peter Jackson, Fran Walsh y Philippa Boyens como productores. El estreno de esta nueva película está previsto para el 17 de diciembre de 2027, fecha que seguro ya tienen marcada con un círculo rojo los fans en su calendario.

La adaptación a película de animación de Ralph Bakshi

Esta película de animación de 1978 es una adaptación de más o menos la mitad de la novela ya que se centra en La Comunidad del Anillo y en gran parte de Las dos torres. Aunque estaba previsto rodar una secuela para adaptar lo que quedaba del segundo volumen de la saga y El retorno del Rey, nunca se llegó a hacer. Ralph Bakshi utilizó la técnica de rotoscopia, que consiste en dibujar sobre imágenes reales grabadas con actores para que fuese un poco más realista.

La acción de esta película de animación se sitúa en la ficticia Tierra Media y, como en la novela de Tolkien, sigue las aventuras de un grupo de hobbits, hombres, un elfo, un enano y un mago, que forman la Comunidad del Anillo. A esta se le encomienda la misión de destruir el Anillo Único que había creado por Sauron, para lograr la destrucción del señor oscuro.

La versión radiofónica de El Señor de los Anillos

Otra de las versiones que causó expectación en el Reino Unido fue un serial radiofónico que se estrenó en 1981 y estuvo producido por la BBC, dirigido por Jane Morgan y Penny Leicester y contó con el guion de Brian Sibley y Michael Bakewell. Este serial radiofónico contó con 26 episodios de media hora y tiene una duración de 13 horas.

En esta ocasión sus creadores intentaron mantenerse lo más fieles posible a la novela de J. R. Tolkien aunque debido a la extensión tuvieron que emitirse algunos detalles. Para muchos esta es la versión más parecida a las novelas originales y, además, Christopher Tolkien, hijo del autor revisó los guiones finales, grabó cintas con instrucciones de pronunciación de palabras de la Tierra Media y publicó todos los episodios de la serie de audio.

La grabación se hizo en un estudio en 1980 y se emitió en BBC Radio 4 todos los domingos a las 12:00 horas de marzo a agosto de 1981. En cuanto al reparto Gerard Murphy hizo de narrador y, por ejemplo, el papel de Frodo Bolsón lo grabó Ian Holm, el de Gandalf Michael Hordern, el de Aragorn Robert Stephens, el de Sam Gamyi Bill Nighy, el de Meriadoc Merry Brandigamo Richard O’Callaghan o el de Peregrin Pippin Tuk John McAndrew. Esta versión radiofónica se puede escuchar actualmente en plataformas como Audible o Spotify.

Los fans de El Señor de los Anillos están esperando el estreno a nivel mundial de la tercera temporada de la serie en Prime Video que ya se ha confirmado para el próximo 11 de noviembre de 2026. En esta última temporada la trama, según los productores, será más oscura y peligrosa y veremos la creación del Anillo Único en el Monte del Destino y el estallido de la gran guerra entre los elfos y Sauron. Además, como ya hemos comentado, el 17 de diciembre de 2027 llegará a las salas de cine de nuestro país la esperada película El Señor de los Anillos: La caza del Gollum.