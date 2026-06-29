El refugio al que Robert De Niro siempre vuelve cuando visita España tiene más de 700 años de historia, cocina de lujo y también ha conquistado a Angelina Jolie

El País Vasco se ha convertido en uno de los grandes escaparates turísticos del norte de España. Su combinación de tradición, paisajes, arquitectura de vanguardia y una gastronomía reconocida internacionalmente ha conquistado tanto a visitantes anónimos como a algunas de las mayores figuras del cine. Entre ellas destaca Robert De Niro, cuya estrecha relación con Bilbao ha quedado patente en diferentes visitas, consolidando a la capital vizcaína como uno de sus lugares de referencia cuando viaja a España.

El actor estadounidense no es el único rostro conocido que ha sucumbido al atractivo de la comunidad autónoma vasca. Nombres como Angelina Jolie, Brad Pitt o Pamela Anderson también han recorrido sus calles y disfrutado de una tierra que ha logrado proyectar una imagen internacional gracias a su patrimonio, su oferta cultural y una cocina que figura entre las mejores del mundo.

Sin embargo, la conexión de De Niro con Bilbao ha tenido un componente especialmente personal, vinculado tanto a motivos profesionales como familiares.

Un viaje que reforzó su vínculo con Bilbao

Robert De Niro regresó a Bilbao en 2008 con motivo de la presentación de una exposición organizada por BBK dedicada a la obra de su padre, Robert De Niro Sr., uno de los pintores expresionistas estadounidenses más destacados de su generación y fallecido en 1993. La muestra permitió acercar al público vasco el legado artístico del artista y contó con la presencia del actor, que quiso respaldar personalmente un proyecto de enorme significado para su familia.

Aquel viaje sirvió también para que el intérprete volviera a disfrutar de una ciudad que ya conocía y que, según han destacado diferentes publicaciones a lo largo de los años, consiguió conquistarle por su equilibrio entre tradición e innovación. Bilbao había experimentado una profunda transformación urbana durante las décadas anteriores y se había convertido en un ejemplo internacional de regeneración económica y cultural.

Lejos de la imagen exclusivamente industrial que proyectó durante buena parte del siglo XX, la capital vizcaína ofrece hoy un modelo de ciudad moderna, cómoda para recorrer a pie y con una elevada calidad de vida.

Una ciudad que lo tiene todo

Uno de los grandes símbolos de esa transformación es el Museo Guggenheim, diseñado por el arquitecto Frank Gehry. Desde su inauguración en 1997, el edificio se ha convertido en el principal icono de Bilbao y en uno de los motores que impulsaron el renacimiento turístico de la ciudad.

No obstante, el atractivo de Bilbao va mucho más allá de este museo. El paseo de Abandoibarra resume perfectamente la nueva identidad de la villa, donde edificios contemporáneos conviven con amplias zonas verdes y espacios abiertos junto a la ría. En ese recorrido destacan construcciones como las torres Isozaki o la Torre Iberdrola, además de infraestructuras de diseño como las estaciones del metro o Azkuna Zentroa, antiguo almacén de vinos convertido en un gran centro cultural.

La ría continúa siendo el auténtico eje vertebrador de Bilbao. A través de ella puede recorrerse buena parte de la historia de la ciudad, enlazando algunos de sus puentes más emblemáticos.

El Puente Vizcaya, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, constituye uno de los mayores exponentes de la arquitectura industrial europea, mientras que estructuras como el Zubizuri o la pasarela Arrupe representan la apuesta por una arquitectura contemporánea integrada en el entorno urbano.

A pocos metros se encuentra el histórico puente de San Antón, uno de los elementos más representativos del Bilbao medieval y una referencia imprescindible para comprender la evolución de la ciudad desde sus orígenes hasta la actualidad.

Gastronomía, cultura y naturaleza

La personalidad de Bilbao también se descubre recorriendo el Casco Viejo, conocido popularmente como las Siete Calles. Sus estrechas vías conservan parte de la esencia histórica de la ciudad y concentran algunos de sus edificios más representativos, entre ellos la Catedral de Santiago, la iglesia de San Nicolás o el edificio de La Bolsa.

A ello se suma una intensa vida gastronómica que ha convertido a la ciudad en uno de los grandes referentes culinarios de España. Las barras repletas de pintxos forman parte del paisaje y permiten descubrir algunos de los sabores más característicos de la cocina vasca, una tradición que ha alcanzado prestigio internacional gracias a la calidad de sus productos y al trabajo de algunos de los mejores chefs del mundo.

Precisamente esa combinación entre alta gastronomía, cultura y patrimonio explica que Euskadi se haya convertido en un destino habitual para numerosas celebridades internacionales.

Robert De Niro ha encontrado en Bilbao una ciudad capaz de ofrecer tranquilidad sin renunciar a una amplia oferta artística y cultural, mientras que otras figuras como Angelina Jolie, Brad Pitt o Pamela Anderson también han mostrado interés por conocer una comunidad que ha sabido preservar su identidad.