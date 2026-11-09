Paris Jackson acude a la justicia para reclamar su parte de la herencia de Michael Jackson, que asciende a 600 millones de dólares

La hija del Rey del Pop ha acudido a la justicia de Los Ángeles para exigir que se transfieran 600 millones de dólares al fideicomiso familiar. Paris Jackson acusa a los administradores de mantener bloqueado el dinero desde hace 17 años, mientras estos defienden que existen obligaciones legales y fiscales que impiden realizar los pagos.

La herencia de Michael Jackson vuelve a situarse en el centro de una disputa judicial. Esta vez, la protagonista es su hija Paris Jackson, que ha decidido acudir a los tribunales para reclamar una parte de los millones que dejó el cantante tras su fallecimiento en 2009. A sus 28 años, la artista considera que ha llegado el momento de resolver una situación que, según sostiene, se prolonga desde hace demasiado tiempo y que afecta directamente al futuro económico de los tres hijos del músico.

Según ha publicado la revista People, Paris ha presentado una solicitud ante un tribunal de Los Ángeles para que se actualice el patrimonio del artista y se ordene la transferencia de 600 millones de dólares al fideicomiso familiar. Se trata de una cantidad que, de acuerdo con los argumentos de la joven, debería estar destinada a los herederos del cantante, pero que todavía no ha llegado a sus manos.

La petición, presentada por escrito el pasado 29 de octubre, vuelve a poner sobre la mesa las diferencias entre los hijos de Michael Jackson y quienes se encargan de gestionar su patrimonio. Paris no está sola en esta reclamación: sus hermanos, Prince y Bigi, también forman parte de una situación que lleva años pendiente de resolverse.

Una fortuna que sigue generando millones

La dimensión económica de la herencia ayuda a entender la importancia de este enfrentamiento. La fortuna de Michael Jackson estaría valorada en más de 2.000 millones de dólares, una cifra que refleja el enorme valor comercial de su legado artístico. Aunque el cantante falleció hace más de 17 años, su música continúa generando importantes ingresos en todo el mundo.

El catálogo musical del artista sigue siendo uno de los más valiosos de la industria. Sus canciones mantienen una presencia constante en plataformas digitales, emisoras de radio y producciones audiovisuales, mientras que las reediciones discográficas y las distintas licencias comerciales continúan aportando beneficios al patrimonio.

A ello se suman los ingresos derivados de la explotación de su imagen y de los derechos relacionados con su trayectoria profesional. El legado del intérprete de Thriller se ha convertido en un negocio que sigue produciendo millones de dólares muchos años después de su muerte.

Sin embargo, Paris Jackson sostiene que el fideicomiso familiar lleva 17 años sin recibir financiación. La artista considera que esta circunstancia ha impedido que los tres hermanos puedan disponer de los recursos económicos que les corresponderían. Por eso, su reclamación no se limita a solicitar una cantidad concreta, sino que pretende que se desbloquee un mecanismo destinado a garantizar el futuro de los herederos.

John Branca, señalado

Uno de los nombres que ha adquirido especial protagonismo en esta disputa es el de John Branca, abogado y uno de los albaceas encargados de administrar el patrimonio de Michael Jackson. Paris ha cuestionado su gestión y considera que mantiene un control excesivo sobre los recursos económicos vinculados a la herencia.

La relación entre la artista y los responsables del patrimonio atraviesa así un nuevo episodio de tensión. La joven cuestiona que, pese a los ingresos millonarios que continúa generando el legado de su padre, el fideicomiso siga sin recibir los fondos que reclama.

Los administradores, por su parte, rechazan las acusaciones y niegan que exista una retención injustificada del dinero. Su versión es muy diferente a la que defiende Paris. Según los argumentos de sus representantes, los fondos no se han reducido ni se han apartado de manera irregular, sino que existen obligaciones legales y fiscales que deben resolverse antes de que los herederos puedan recibir determinadas cantidades.

Además, los responsables de gestionar la herencia sostienen que el testamento establece condiciones específicas para acceder al dinero. Entre ellas figura que los beneficiarios no podrán disponer de determinadas partes de su patrimonio hasta cumplir los 30 años.

El juez de Los Ángeles

La reclamación de Paris Jackson todavía no ha obtenido una respuesta judicial definitiva. La presentación de la solicitud supone un nuevo paso en el conflicto, pero no implica que los 600 millones de dólares vayan a transferirse de manera inmediata.

El tribunal de Los Ángeles tiene previsto examinar el asunto el próximo 4 de diciembre de 2026. Será entonces cuando las partes puedan defender sus respectivas posiciones y el magistrado valore los argumentos relacionados con la financiación del fideicomiso.

Otra posibilidad sería que el magistrado rechazase la solicitud y respaldase los argumentos de los administradores. Tampoco se descarta que reclame documentación adicional para examinar con mayor profundidad las cuentas y las condiciones establecidas en el testamento de Michael Jackson.

Por ahora, los tres hijos del Rey del Pop continúan a la espera de que se resuelva el conflicto. Paris ha optado por llevar su reclamación ante la justicia para, pero habrá que esperar para ver como acaba todo esto.