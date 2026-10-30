Paris Jackson lleva a los tribunales al gestor de la fortuna de Michael Jackson por sus honorarios millonarios

Paris Jackson (28) continúa luchando por proteger el legado de su padre, Michael Jackson, casi dos décadas después de su muerte. Y es que desde que la industria musical perdió al que era considerado el Rey del Pop, su herencia ha sido un auténtico quebradero de cabeza para todos sus descendientes. Tanto es así que hace tan solo unos días, la hija del cantante se ha plantado contra el administrador del legado y le ha acusado de no cumplir con sus obligaciones y de querer únicamente ganar dinero.

Según lo publicado, los abogados de Paris Jackson han presentado una demanda de 12 páginas contra John Branca, la albacea del testamento del artista y gestor de su patrimonio, porque considera que está ocultando información económica. El equipo legal sostiene que su cliente no ha recibido toda la información que le corresponde sobre cómo se administra el dinero, por lo que se le acusa de una falta de transparencia.

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Pero la denuncia va más allá. Y es que Paris acusa a Branca de querer obtener 100 millones de dólares tanto para él como para su bufete. Una cifra que ve innecesaria y que pretende que se reduzca un 5% la comisión que reclama por sus servicios. «Dado que lo que motiva al albacea Branca es el dinero, esta es la única forma de hacer cumplir el calendario que él mismo aceptó», reza el comunicado de Paris, donde además se añade que esta guerra viene de muchos años atrás en los que la hija del cantante ha invertido «tiempo y recursos propios en intentar que la albacea cumpla con sus responsabilidades más básicas». «No queda claro cómo el ejecutor del testamento ha sido capaz de calcular y de distribuir tal cantidad con tanta confianza, y sin embargo es incapaz de presentar cuentas completas y precisas en años», sentencian.

Por su parte, el equipo de John Branca no ha tardado en salir en defensa de su gestión, rechazando las acusaciones de Paris Jackson y asegurando que no existe ninguna irregularidad en la presentación de los informes financieros que se les solicita. Además, los representantes del administrador han querido recordar la transformación económica que ha experimentado la herencia de Michael Jackson durante los últimos años. Según sostienen, cuando asumieron el control de su patrimonio, este acumulaba deudas cercanas a los 500 millones de dólares, mientras que en la actualidad su valor neto superaría los 2.000 millones. Unas cifras con las que pretende demostrar que su gestión ha sido beneficiosa para los herederos de Michael Jackson.

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Por el momento, y con estas dos versiones enfrentadas, habrá que esperar que la Justicia se pronuncie sobre este nuevo enfrentamiento para conocer cómo se resuelve una disputa que ha vuelto a poner el patrimonio de Michael Jackson en el punto de mira.