Pablo Iglesias y Juan Diego Botto en el ‘bodorrio’ ruso de Belgrado: fiesta secreta, Danubio y las redes ardiendo

Este fin de semana se ha celebrado en Belgrado, capital de Serbia, una boda que ha reunido a distintas figuras del periodismo, la comunicación y la cultura vinculadas entre sí por proyectos profesionales y amistades personales. Entre los asistentes han destacado el ex político Pablo Iglesias y el actor Juan Diego Botto, quienes acudieron al enlace de la periodista rusa Inna Afinogenova con el cineasta Boris Kozlov.

La celebración tuvo lugar en un ambiente descrito por varios asistentes como íntimo, multicultural y marcado por la presencia de amigos llegados desde distintos países. La boda, lejos de grandes despliegues mediáticos, se caracterizó por su tono discreto, aunque las redes sociales permitieron conocer algunos detalles gracias a publicaciones de invitados. Uno de ellos fue el sociólogo Marco Teruggi, que compartió imágenes del evento y describió la experiencia como un encuentro rodeado de música, paseos por la ciudad y referencias culturales de la región balcánica.

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Belgrado ofreció el escenario perfecto para esta celebración. La ciudad, situada a orillas del río Danubio, ha sido históricamente un punto de encuentro entre culturas europeas orientales y occidentales. Ese carácter híbrido se reflejó también en la boda, donde se mencionaron elementos como la música gitana, la «yugonostalgia» y la convivencia de invitados de diferentes procedencias. El entorno urbano y el ambiente del Danubio aportaron un marco simbólico a una ceremonia que muchos describieron como marcada por la diversidad.

La novia, Inna Afinogenova, es una figura conocida en el ámbito de la comunicación en español. Nacida en Moscú, desarrolló gran parte de su carrera en el medio RT en Español, donde alcanzó notoriedad como presentadora del programa Ahí les va. Tras la invasión de Ucrania en 2022, abandonó el canal, posicionándose en contra del conflicto y de la línea editorial del medio. Posteriormente, inició nuevos proyectos en el ámbito digital y mediático.

En la actualidad, Afinogenova dirige la versión latinoamericana de Canal Red, proyecto impulsado por Pablo Iglesias. Este vínculo profesional explica la presencia del ex político en la boda, además de su relación personal con la periodista, con quien ha colaborado estrechamente en los últimos años en el desarrollo del canal. Por su parte, el novio, Boris Kozlov, es un cineasta afincado en Madrid, aunque su perfil público es más reducido y se conoce principalmente a través de sus trabajos audiovisuales y publicaciones en redes sociales. Su relación con Afinogenova ha estado también vinculada a entornos culturales y profesionales internacionales.

Durante la celebración también se dejaron ver otros colaboradores habituales de Canal Red, reforzando la idea de que el enlace fue tanto un evento personal como un punto de encuentro de una red de profesionales del ámbito mediático. La convivencia entre invitados del mundo del periodismo, el cine y el análisis político dio lugar a una atmósfera relajada, alejada del foco institucional o mediático habitual en figuras públicas.

Uno de los aspectos más comentados fue la elección del lugar y el ambiente general del evento. El entorno del Danubio, la gastronomía local y las referencias culturales balcánicas aportaron un carácter distintivo a la celebración. Los asistentes describieron momentos de convivencia, música en directo y recorridos por la ciudad, lo que reforzó la idea de una boda concebida como experiencia compartida más allá del acto formal.