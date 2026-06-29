Quién es Henry Suárez, el otro hijo de Isak Andic que salió a la luz en su entierro

La muerte de Isak Andic, fundador de Mango, continúa dando mucho que hablar. El empresario perdió la vida a los 71 años tras precipitarse desde una altura de 150 metros mientras realizaba una excursión por la montaña de Montserrat junto a su hijo Jonathan. En un primer momento, el suceso fue tratado como una muerte accidental, pero el avance de las investigaciones y las contradicciones que se detectaron en las declaraciones de los testigos cambiaron la línea de la investigación y situaron a Jonathan como principal sospechoso y presunto implicado.

A la espera de que se esclarezcan definitivamente los hechos, la familia Andic ha acaparado multitud de titulares en los últimos meses. Y es que el interés por conocer el entorno más cercano del fundador de Mango ha llevado a poner el foco en su vida personal y familiar. Antes de morir mantenía una relación sentimental con Estefanía Knuth pero fruto de su matrimonio anterior con Neus Raig nacieron sus tres hijos, Jonathan, Judith y Sarah. Aunque lo cierto es que no eran los únicos a los que consideraba como tal, ya que a ellos se suma su ahijado Henry Suárez, cuyo nombre apareció en su esquela, un gesto que reflejó el estrecho vínculo que mantenía con el empresario.

La esquela de Isak Andic en ⁦@LaVanguardia⁩ en medio de una pagina completa en blanco, sin signos religiosos. pic.twitter.com/Gbtx8WYzhY — Pilar Eyre (@pilareyre) December 15, 2024

Para evitar especulaciones, fuentes cercanas a la familia aclararon por aquel entonces que Henry no tenía vinculación biológica con Isak y que se trataba de un joven apadrinado por el multimillonario. Siempre se ha mantenido en un discreto segundo plano, pero el caso no ha cesado de generar interés por él y por todas las incógnitas que rodean a la familia.

¿Quién es Henry Suárez?

Henry Suárez es el hijo de una mujer ecuatoriana que entró a trabajar como empleada del hogar en casa de los padres de Isak Andic. Desde entonces, fue considerado como uno más de la familia, y su aparición en la esquela del fundador de Mango es una gran prueba de ello.

Tal y como se puede ver en su perfil oficial de LinkedIn, es diseñador industrial reconvertido a interiorista y dirige la empresa Blanca Beltz. Según su página web, se trata de «un estudio/consultoría joven para marcas, empresas y particulares con gran proyección, especializado en interiorismo de espacios comerciales, desde el concepto a la implantación». Lleva trabajando 18 años en dicha empresa, aunque lo cierto es que en su trayectoria también aparecen otras conocidas sociedades como Nike o Ars Spatium, un estudio de interiorismo. Estudió diseño industrial en la Universidad de Southampton, una prestigiosa institución pública de investigación ubicada en Inglaterra. También se formó en ESADE (Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas), así como también lo hizo en la Escuela Superior de Diseño ELISAVA.

En cuanto a su vida personal se refiere, varios medios señalan que mantiene una relación sentimental con Eider Madariaga, una periodista freelance de origen vasco. Juntos tuvieron una hija en común, Lea, a la que Isak también consideraba como una nieta más. De hecho, su nombre es otro de los que aparecen en la esquela mencionada.